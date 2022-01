Gulyás Gergely: A gyermekek, kiskorúak védelme a népszavazás tétje

A szexuális propagandától indokolt a gyermekeket megvédeni, ezért a kormány mindenkit arra kér, hogy ne csak a választáson, hanem a gyermekvédelmi népszavazáson is vegyen részt – hangsúlyozta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

A gyermekvédelmi népszavazás is egy időben lesz az országgyűlési választásokkal,

„ezzel 7 milliárd forintot spórolunk meg”

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel tartotta a kormány szerdai ülését követő Kormányinfót csütörtökön.

A kormány röviden tárgyalt az országgyűlési választások és a népszavazás kérdéséről – annyival „könnyebb a helyzet”, hogy a 2014 előtti gyakorlathoz képest már nem a Belügyminisztérium, hanem a Nemzeti Választási Iroda felel a választások lebonyolításáért – mutatott rá Gulyás. A kormány rendelkezésre bocsátotta a szükséges erőforrásokat és biztosította a feltételeket – tette hozzá.

A miniszter üdvözölte, hogy

Hozzátette: az országgyűlés valamennyi pártja támogatta ezt a javaslatot, melyet egyébként Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért frakcióvezetője fogalmazott meg. Nem csupán az országgyűlési választásoknak van óriási tétje, hanem a népszavazásnak is – folytatta Gulyás.

„Úgy gondoljuk, hogy a szexuális propagandát az iskolákban, a reklámokban a gyermekek, kiskorúak előtt indokolt megtiltani”

– hangsúlyozta a politikus.

A miniszter felidézte azt a nemzetközi gyakorlatot, amely az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában kibontakozott. Úgy vélte: „ne legyenek illúzióink, Magyarországra is begyűrűzne” ugyanez. Számtalan ilyen kísérletet is láttunk – ezekről érdemes lesz a választási kampányban is beszélni – fűzte hozzá.

Gulyás aláhúzta: minden felnőtt úgy folytathatja az életét, ahogyan akarja, ha betartja a jogszabályokat – ugyanakkor

a gyermekek nevelésnek joga a szülőket illeti meg.

A miniszter kiemelte: a szexuális propagandától indokolt a gyermekeket megvédeni. A kormány éppen ezért mindenkit arra kér, hogy mondja el a véleményét, és ne csupán a választáson, hanem a gyermekvédelmi népszavazáson is vegyen részt.