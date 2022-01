Gulyás Gergely: 6,5–7 százalékos gazdasági növekedés várható a 2021-ben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kiemelte, hogy beváltak az eddigi kormányzati intézkedések: a rezsicsökkentés, a benzinárstop és a kamatstop is védi a családokat. A kormány most élemiszerárstopot jelentett be, hogy mérsékelje a lakosság terheit.