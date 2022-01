Áder János államfő bejelentése után kialakult a tavaszi választások menetrendje. Február 12-én kezdődik hivatalosan a kampány, akkortól gyűjthetnek ajánlásokat azok, akik indulni szeretnének. Február utolsó napjaiban lehet majd látni, hogy hány egyéni jelölt lesz a szavazólapokon és hány országos lista közül lehet választani. Nem változtak a külföldön élő magyarokra vonatkozó szabályok sem: akiknek van magyarországi lakcímük, a külképviseleteken szavazhatnak, akiknek nincs, ők levélben küldhetnek el egy listás szavazatot, de ebben az esetben figyelni kell a regisztrációra.

Február 12-én indul a kampány

Négy éve április 8-án tartottak a parlamenti választásokat Magyarországon. Akkor a részvételi arány rendkívül magas, csaknem 70 százalékos volt. Ennél többen a rendszerváltás óta csak 2002-ben mentek el szavazni.

Április 3-án lesz az országgyűlési választás

Idén április 3-án lesz az országgyűlési választás. A köztársasági elnök ezzel a lehető legkorábbi időpontot jelölte ki. Áder János azt írta: „Magyarország 32 évvel ezelőtt független, demokratikus ország lett. Így a választójoggal rendelkező magyarok ismét szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.”

Április 3-án lesz a gyermekvédelmi népszavazás is

Ugyancsak április 3-án lesz a gyermekvédelmi népszavazás is. A szabályok korábban nem engedték, hogy egy napon tartsák a parlamenti választásokat egy népszavazsással. A törvényt a Párbeszédes Szabó Tímea javaslatára módosította tavaly az Országgyűlés.

Február 11-ig minden választópolgárt értesítenek a névjegyzékbe való felvételről

8,2 millióan szavazhatnak majd, közülük több százezer fiatal most voksolhat először, ők a legutóbbi választások óta töltötték be 18. életévüket. Február 11-ig minden választópolgárt értesítenek a névjegyzékbe való felvételről. Aki nem kapja meg a Nemzeti Választási Iroda levelét, az a helyi jegyzőnél kérheti.

Lezárt urna az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Külhoniak, külföldön lévők szavazása

Most is szavazhat több mint 420 ezer külhoni magyar. Aki részt vett a 2018-as választáson, az szerepel a névjegyzékben, de ha nem, akkor március 9-ig el kell küldenie a regisztrációs kérelmét a Nemzeti Választási Irodába. Voksolhatnak a külföldön tartózkodók is, a korábbinál huszonnyolccal több helyszínen, összesen 146 külképviseleten. Így már az ugandai Kampalában, Zambia fővárosában, vagy például Panamavárosban is.

Ha valaki a választás napján nem tartózkodik itthon, március 25-ig kérheti, hogy külképviseleten szavazhasson

A választás egyfordulós, mindenki szavazhat egyéni képviselő-jelöltre, és országos pártlistára. Egyénileg 106, a párt-, illetve nemzetiségi listáról 93 képviselő szerezhet mandátumot. Így áll össze a 199 fős parlamenti patkó. Február 12-én kezdődik hivatalosan a kampány, akkortól gyűjthetnek ajánlásokat azok, akik indulni szeretnének.

A Nemzeti Választási iroda felkészült

A Nemzeti Választási iroda elnöke a Híradónak azt mondta: a választás, ahogy eddig, úgy most is papíralapú lesz. Minden településen lehet majd helyben voksolni, és aki nem tud otthonról kimozdulni, kérhet mozgóurnát.

Szavazatszámlálónak pedig bárki jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, ezzel biztosítva a választás tisztaságát. Egy animációs videóban biztat erre mindenkit a választási iroda.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait a képviselőtestületek választják a településeken, a helyi jegyzőnél érdemes jelentkezni erre a feladatra, ő, mint a helyi választási iroda vezetője fogja az SZSZB (szavazatszámláló) tagokat a későbbiekben az egyes szavazókörökbe beosztani.

Minden fontos információ valasztas.hu oldalon

A választásról minden fontos információt közzétesznek a valasztas.hu internetes oldalon, az egyéni választókerületek listája például már el is érhető.

Április 3-án éjszaka már előzetes választási eredményt közölnek, de véglegesíteni csak a külföldön leadott szavazatok összesítése után fogják.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell megalakulnia.

