A sűrű füstöt Budapest több pontjáról is lehetett látni – lángolt egy lakás pincéje

Kigyulladt egy háromemeletes lakás pincéje a fővárosban szerda délután. A tűz oltásában tizennyolc járművel ötvenkét tűzoltó vett részt, akik a lángokat belülről, illetve a pince ablakain keresztül nyolc irányból oltották, ezzel párhuzamosan pedig az épület felsőbb szintjeit is átvizsgálták, illetve folyamatosan szellőztették.

Tűz keletkezett a VIII. kerületi Golgota úton egy háromemeletes épület pincéjében szerdán délután – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi média oldalán.

A tűzoltók kiérkezése előtt az épületet elhagyták az ott dolgozók. A lángok az épület háromszáz négyzetméteres, ötven-hatvan méter hosszú pincéjében csaptak fel, és a feltörő sűrű füstöt Budapest több pontjáról is lehetett látni.

A tűz oltásában tizennyolc járművel ötvenkét tűzoltó vett részt, akik a lángokat belülről, illetve a pince ablakain keresztül nyolc irányból oltották, ezzel párhuzamosan pedig az épület felsőbb szintjeit is átvizsgálták, illetve folyamatosan szellőztették. A munkálatokat nehezítette, hogy a pinceszinten csak egy irányból lehetett a lángokat támadni, így a dupla légzőkészüléket viselő tűzoltóknak az átláthatatlan, sűrű füst mellett a szokottnál is magasabb hőmérséklettel is meg kellett küzdeni.

A pincében műanyag étkezési eszközök (műanyag kanalak, villák, tányérok és egyéb műanyag tárgyak) égtek. A katasztrófavédelmi mobil labor a környező utcákban és a házak között méréseket végzett, de az utcaszinten egészségre ártalmas anyagot a műszerek nem mutattak ki.

A tűz oltását az FKI Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata, valamint tűzoltósági főfelügyelője irányította. Az egységek nem sokkal 18 óra után körülhatárolták a lángokat, vagyis megakadályozták a tűz továbbterjedését.