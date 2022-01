Századvég: Jelentős társadalmi támogatottság övezi a keleti vakcinák beszerzését

Ugyan a szóban forgó lépés előfeltétele volt annak, hogy mihamarabb újraindulhasson az élet és a gazdaság Magyarországon, Márki-Zay Péter mégis „népirtásnak” titulálta a Sinopharm-vakcina alkalmazását, továbbá elszámoltatást helyezett kilátásba ezzel összefüggésben. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyarok mit gondolnak az uniós szerződésekben szereplő vakcinák melletti, egyéb oltóanyagok hazai beszerzéséről.

Márki-Zay folytatja a baloldal oltásellenes kampányát

Márki-Zay Péter – folytatva a baloldal oltásellenes akcióit – kijelentette, hogy „komoly aggályok merülnek fel” a Sinopharm-oltóanyag kapcsán, nézete szerint „nem véletlen, hogy egyetlen európai uniós ország sem vett kínai vakcinát, nemhogy beadta volna a hatvan év felettieknek egy, a nem is tesztelt vakcinát”, valamint hozzátette, hogy „ez egyébként a népirtás kategóriája, és azt gondolom, ez az egyik legfontosabb téma, amiben elszámoltatás kell”. Nem szabad elfelejteni, hogy 2021 májusában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását, amely jelzés volt a nemzeti szakhatóságoknak az oltóanyag biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan. A szóban forgó jóváhagyás nem tett különbséget a 18 éven felüli korosztályok között, vagyis a testület az idősebbek számára is engedélyezte a vakcina használatát. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy az oltóanyagok hazai engedélyezéséért felelős Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei is az európai szabványok és előírások figyelembevételével látják el munkájukat, melynek során ugyanolyan pontossággal és igényességgel járnak el, mint nyugat-európai kollégáik.

A magyarok többsége egyetért a keleti oltóanyagok beszerzésével

Megállapítható, hogy a magyarok döntő többsége szükséges, helyes döntésnek látta a Szputnyik V és a Sinopharm-vakcinák „különutas” beszerzését a kormányzat által. A felmérés rávilágít, hogy a megkérdezettek 62 százaléka jó ötletnek tartja, hogy Magyarország a Brüsszel által lekötött vakcinák mellett más, keleti oltóanyagokat is beszerzett, ezzel szemben a 32 százalékuk úgy látja, hogy erre nem lett volna szükség.

