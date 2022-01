Matolcsy György: A központi bankokat be kell vonni a klímaváltozás elleni háborúba

Mark Carney-nak teljesen igaza van abban, hogy a teljes gazdaságot „át kell huzalozni” ahhoz, hogy 100 trillió dollárt teremthessünk elő a klímaváltozás ellen vívott háború megnyeréséhez. (FT, 2021. október 30.)

Sőt igen valószínű, hogy a fenntartható energiaforrások kiaknázására a következő évtizedekben fordítandó külső finanszírozás még a fenti összegnél is sokkal magasabb lesz.

Végső soron minden központi banknak be kell majd lépnie a ringbe. A jegybankok pénzt teremtenek majd, célzott mennyiségi lazításokat indítanak a „zöld” eszközök megvásárlására, valamint (az egyéb szabályozó szervekkel együtt) a zöld átállás irányába strukturálhatják át a bankszektor döntéseit.

A jegybankokat egyébként is azért alapították, hogy háborúkat finanszírozzanak, és/vagy segítsék a gazdaságot a háborúkból vagy válságokból való kilábalásban.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „The world of finance will be judged on the 100tn dollars climate challenge” („A pénzügyi világ megítélése a száztrillió dolláros kihívástól függ”) című cikkre.