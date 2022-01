Márki-Zay: El kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban

Tömegesen záratna be Márki-Zay Péter szülészeti és sürgősségi osztályokat – írta az Origo . A portál idézte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének korábbi kijelentését, amikor azt mondta: „Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében.” Márki-Zay Péter már többször kifejtette azt is, hogy szerinte a fizetős egészségügy jó dolog – számolt be az M1 Híradója.