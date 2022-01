Két év várakozás után a Petőfi Rádióban debütált Rácz Gergő és Vitáris Iván közös dala

A film noirok hangulatát idézi az Idő van eladó című dal, amelyet Rácz Gergő egy dalszerző-kihívás alkalmával komponált az Ivan & The Parazol énekesének, Vitáris Ivánnak. A szerzemény elsőként 2020-ban mutatkozott be, a videóklip és a végleges változat – a Random Trip csapata segítségével – azonban csak most látott napvilágot. A dal a Petőfi Rádió reggeli műsorában debütált.

Négy tehetséges zenész – akik korábban nem dolgoztak együtt – megalkotta az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb popdalát. Az Idő van eladó a Dalfutár című műsor egyik legnépszerűbb szerzeménye lett; zeneszerzője A Dal 2020 egyik győztes előadója, Rácz Gergő; szövegírója Tariska Szabolcs; producere Fekete-Kovács Kornél; az énekes pedig az Ivan & The Parazol frontembere Vitáris Iván voltak. A dal most a Random Trip segítségével született újjá, amelyhez videóklip is készült – minderről a zenei kollektíva frontembere, Delov Jávor és a dal szerzője, Rácz Gergő mesélt a Petőfi Rádióban, ahol először mutatkozott be a közönség előtt az áthangszerelt dal. „Egy karakteres, kibontható gitár riffre épül a dal. Izgatott voltam, hogy mi lesz belőle, de jól nyúltak hozzá a kollégák. Ivánt később több koncertemre meghívtam, mert a közönség nagyon szereti ezt a dalt, ezért döntöttünk úgy, hogy átdolgozva kiadjuk" – kezdte az énekes-dalszerző Rácz Gergő, aki már többször bebizonyította, hogy az ujjaiban és a füleiben ott van a slágergyártás receptje. Orsovai Renivel közös duettjét, A Dal 2020 győztes dalát, a Mostantólt a mai napig dúdolja az egész ország. Bízik benne, hogy az átdolgozás nemcsak az előadók, hanem a közönség tetszését is elnyeri. Az eredeti, füstös bárzenét a Random Trip csapata karcosabb hangzásúvá tette, ráadásul Iván mellett Gergő is énekel benne. „Egy jó szám egyszál gitárral, tábortűznél is jól szól. A Random Trip egy nagy adag energiát adott hozzá ehhez a produkcióhoz, amiben Gergő és Iván nagyon egymásra talált" – hangsúlyozta a Petőfivel a reggel! adásában Delov Jávor, aki egy nagy csapat tagjaként jól tudja, mennyire fontos a zenében, hogy létrejöjjön a megfelelő alkotói atmoszféra és összhang a zenészek között.