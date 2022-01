Idősek börtönben: rövidesen elkülönített részlegeket alakítanak majd ki, jelenleg 351 nyugdíjaskorú rabot őriznek

351 nyugdíjaskorú rabot, köztük 35 női elítéltet őriznek a magyar börtönökben. Rövidesen elkülönített részlegeket alakítanak majd ki az idős fogvatartottaknak, mert nemcsak az egészségügyi kockázatok miatt kell rájuk vigyázni – hangzott el a Duna Televízió Kékfény című műsorában.

Kékfény: Kevesebb, mint 400 hatvan évesnél idősebb ember raboskodik Magyarországon

Egy közel 90 éves férfit ártalmatlanítottak a rendőrök egy fóti társasháznál, épp egy évvel ezelőtt ilyenkor. Sz. István békességben és szeretetben éldegélt itt élettársával közel egy évtizede, a többgyerekes asszony családjába is jól beilleszkedett. Az utóbbi időben azonban a szellemi hanyatlás jelei kezdtek mutatkozni az idős férfin. Az ártalmatlan feledékenységet azonban megszállottság követte. Sz. István rendszeresen maga vette fel a nyugdíját, de két alkalommal párja lányát kérte meg az ügyintézésre. Ezután kerítette hatalmába egy rögeszme – mondja a Pest Megyei Főügyészség sajtószóvivője, Nisóczi József.

Az idős ember úgy gondolta, hogy a sértett csináltatott egy másik kártyát, és egyenesen az ő számlájáról az OTP segítségével a nyugdíját folyamatosan a saját számlájára utaltatja.

Az asszony lánya gyakran látogatta az idős embereket, ahogy tavaly január 8.-án is. Aznap is vita kerekedett a pénz körül, Sz. István 200 ezret hiányolt. Ám akkor olyannyira eluralkodott rajta a tévképzete, hogy végzetesen felbőszült a nő tagadása hallatán.

Dögölj meg! – állítólag ezt ordította neki, felkapott egy kést és nyakon szúrta.

A kés beletört a nő testébe

Ekkor vette észre őt az édesanyja, aki nem tartózkodott velük egy helyiségben, és a lánya után ment, próbálta elszorítani a nyakán a vérzést. Kijutottak az utcára, és a vádlott követte őket.

Az események pillanatok alatt zajlottak le: Sz. István látta, hogy áldozata még él. A magával vitt kést újra beledöfte a nőbe, olyan erővel, hogy beletört a testébe. A begőzölt idős ember ekkor sem állt le: felkapott egy közelben heverő téglát, és azzal is fejbe vágta élettársa lányát. Hiába próbáltak segíteni a járókelők, a nő a helyszínen meghalt, az első sérülése, a nyaki szúrás okozta végzetét. A nyomozók semmiféle bizonyítékot nem találtak arra, hogy az idős férfit meglopták volna, ám ő mai napig meg van győződve róla – mondja az ügyészségi szóvivő. Téveszméje ellenére beszámíthatónak találták a szakértők, vagyis a közel 90 éves férfi büntethető.

Amennyiben a bíróság megalapozottnak látja a vádiratot, és el is ítéli ezen tényállás és minősítés alapján, akkor lehet azt mondani, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ő már nem szabadul. A vádhatóság ugyanis beismerés esetén 13 év fegyházat kért az aggkorú férfira.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet objektumában járt a Kékfény stábja. A rácsokon túlra nem lehetett belépni a járványhelyzet miatt. A fiatalabbak mellett 80 időskorú rab tölti itt az ítéletét. A fogvatartásukért felelős büntetés-végrehajtási osztály vezetője nyilatkozott a szögesdróttal körbevett udvaron.

A 60 év feletti elítéltek speciális csoportnak minősülnek – magyarázza a bv-őrnagy –, a börtönbe érkezésükkor alaposan megvizsgálják az egészségügyi, a mentális állapotukat. Fontos szempont a biztonságuk, nem mindegy, hogy helyezik el őket.

„Mi kimondottan figyelünk arra, hogy olyan zárkaközösségeket alakítsunk, ki, ahol időskorú fogvatartottak vannak közösen, együtt elhelyezve. Nyilván az alkalmazkodásuk, az életritmusuk, a napi rutinjuk során így sokkal könnyebben tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Ugye ezzel is megelőzve a későbbiekben esetlegesen felmerülő problémákat” – mondta Teráz Norbert a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási-osztályvezetője.

A fiatal és idős generáció között a mindennapos összezártságában olyan apróságból is konfliktus alakulhatna, hogy ki horkol, miről beszélgessenek, vagy mit nézzenek a tv-ben. Létezik egy úgynevezett testi adottságai miatt bántalmazás veszélyének kitett fogvatartotti kategória, ide tartozhatnak az időskorúak is. A veszélyeztetett fogvatartottak nyilvántartásában is olyanok szerepelnek, akiket meg kell védeni másoktól.

Agyonverték a pedofilt

Az eddigi legsúlyosabb, idős rabot ért támadás 2010-ben történt, a váci börtönben. Egy összeférhetetlen huszonéves foglyot áthelyeztek egy zárkába, ahol egy hasonló korú fiatal férfi és egy 63 éves, gyermekmolesztálásért elítélt rab lakott jó ideje. Azzal a céllal zárták össze őket, hogy az idős ember nyugalma jó hatással lesz a fiatalra. Szilveszter éjjel azonban az ünnep miatti stressztől alaposan benyugtatózott fiatalok, miközben gyerekeik fényképét nézegették, kábulatukban úgy vélték, hogy pedofil társuk vágyakozva nézi a kicsik képeit. Kitörték a zárkaasztal lábát, és agyonverték az idős embert. Újabb évtizedekre rácsok mögött maradnak a gyilkosságért.

8 év szexuális erőszakért

Sz. Imre nyugdíjasként került börtönbe, először életében. Már 5 éve ül Szombathelyen, Skype-on beszéltek vele. A 71 éves férfit az általa nevelt kamaszkorú keresztfia súlyos dologgal vádolta meg.

„Szexuális erőszak.. amire úgy gondolom, hogy alkalmatlan is lennék, vagy nem is tudnám megcsinálni. De nem akarom magamat mentegetni” – mondta.

Sz. Imrét elítélte a bíróság, 8 évet kapott, kedvezménnyel júliusban szabadulhat. Nagyon nehéz volt a kezdet, de fogvatartóitól sok támogatást kapott, és szép lassan hozzászokott – mondja. Az idős férfit hat, hasonló korú rabtársával tették egy zárkába. Köztük a nála egy évvel idősebb D. Antallal, aki már több mint kétszer annyi ideje él rácsok mögött.

A 2008-as Husszein Tamer elleni gyilkosság miatt ültették le, a bűncselekményről a Kékfényben is beszámoltak akkoriban. D. Antal és az egyiptomi származású, szegedi férfi nem sokkal korábban üzlettársak lettek egy fűrészüzemben. Csakhogy Husszein Tamer fokozatosan kiszorította a vállalkozásból az akkor közel 60 éves D. Antalt, végül az idős ember fia megölte apja riválisát. A gyilkos férfi azóta is ül, apját bűnsegédként ítélték el, 18 évet kapott.

Az idős rabok a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgoznak. Sokan közülük iskolába járnak, van olyan, aki általánost végez, de többen tanulnak szakmát is a targoncástól az önjáró fűnyírókezelőig. Sokan veszik igénybe pszichológus segítségét a túléléshez. Aki teheti, a hozzátartozóiból próbál erőt meríteni. A családi kapcsolatok megőrzése az egyik biztosítéka annak, hogy az elítélteket szabadulásuk után vissza lehessen vezetni a társadalomba. Sz. Imrét és D. Antalt is várják idekint.

Az idősebb korosztály problémamentesebb

Az idősebb korosztály könnyebben veszi az akadályokat, és problémamentesebb – mondja a bv-őrnagy. Nagyobb az önuralmuk, ritkábban van szükség a fegyelmezésükre, és nem kell rábírni őket, hogy betartsák az olyan alapvető szabályokat, mint a higiénia, a tisztaság, a zárkarend betartása, vagy az öltözet megfelelő viselése.

A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága legfrissebb tájékoztatása szerint a hazai börtönökben jelenleg 351 nyugdíjaskorú rabot őriznek, a legidősebb elítélt 88 éves. Összesen 35 nő van közöttük, ha jogerős lesz a most kiszabott büntetése, akkor a 68 éves korában elítélt, Bróker Marcsiként emlegetett karcagi asszony is köztük tölti majd el a börtönéveket. Az idős fogvatartottak létszáma csekély ahhoz képest, hogy összesen kb. 18 ezer embert tartanak fogva. A folyamatosan elöregedő börtönpopuláció okozta problémákra azonban már jó ideje figyelmeztetnek a büntetés-végrehajtási szakemberek.

„Kiemelt, speciális részlegként fog majd megjelenni a büntetés-végrehajtás életében az időskorú fogvatartottak részlege. Ez a közeljövőben már meg fog valósulni, bizonyos bv-intézetekben, ahol 60 év feletti fogvatartottak lesznek elhelyezve, önkéntes alapon. Tehát egy különálló körletrész, más fogvatartottaktól elkülönülve” – mondta Teráz Norbert.

Kiemelt kép: illusztráció

