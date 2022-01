Gyurcsány szerint több Mártha Imre kellene

Az Egyesült Államokban is vásárolhatott nagy értékű ingatlant a budapesti közműholding vezére – erről írt a Metropol. A lap szerint Mártha Imrének Floridában, az amerikai milliárdosok nyaralóhelyén van az ingatlana, ahol a legolcsóbb lakás ára is átszámítva legalább egymilliárd forint. Gyurcsány Ferenc kedden közösségi oldalán azt írta: „Mártha Imre gazdag ember. Nagyon. Én több Mártha Imrét szeretnék” – számoltak be róla az M1 Híradójában.