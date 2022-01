Bodó Sándor: Már 6 ezren vették igényben a havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatást

A kormány célul tűzte ki a foglalkoztatás növelését, mely többek között a kisgyermeket nevelők munkába állásának segítésével érhető el. Ennek érdekében a kormány a Magyar Államkincstár együttműködésével, a családi, munkahelyi vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődék térítési díjához nyújtott támogatással is segíti a szülőket. A program célja a foglalkoztatás elősegítése.

Kisgyermeket nevelők támogatása

Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 Ma Reggel című adásában elmondta: jelenleg 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, és a foglalkoztatottak száma állandósulni látszik. Ez igen kedvező tendencia, főleg, hogy a járvány még nem ért véget. Természetesen a kormányzat szerepe is nagyon fontos ebben a kérdésben, a foglalkoztatás támogatására sok program indult.

Kapcsolódó tartalom

Az államtitkár kiemelte, vannak olyan területek, ahol kormányzati segítség kell az elhelyezkedéshez. Az anyukák, apukák, ha vissza szeretnének térni a munkaerőpiacra, segítséget kapnak a gyermek 3 éves koráig. Azért kiemelten fontos ez a program, mert bár folyamatosan épülnek új bölcsődék, nincs kész még az összes. A kisgyermekes szülők magán vagy alapítványi bölcsődék igénybevételéhez kapnak segítséget. Ezt a támogatásai formát eddig 6000 fő vette igénybe, a támogatás természetesen például két gyerek esetén duplán jár.

A programmal kapcsolatosan minden részlet megtalálható a munka.hu internetes oldalon – hangsúlyozta Bodó Sándor, hozzátéve: megkönnyíti az igénybevételt, hogy a családok az államkincstárral rengeteg adatot cserélnek, így az adminisztráció lényegesen kevesebb. A családok részéről a támogatás igénybevételéhez ügyfélkapu és bankszámla szükséges. Amennyiben a család vállalja, hogy magánbölcsődét vesz igénybe, az államkincstár a számla benyújtása után 40.000 Ft havi összeget utal. Ha a szolgáltatás ennél többe kerül, a különbséget a családnak kell állnia, azonban a havi 40.000 forintot a család megkapja, és anyuka vagy az apuka egyaránt lehet kedvezményezett.

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy 333 ezerrel több nő dolgozik ma, mint 2010-ben, ami egy kedvező a mutatószám. Összesen 2,2 millió nő van jelen a munkaerőpiacon, és tapasztalható, hogy a nők egyre több helyen tudnak helytállni – tette hozzá. Ezt a folyamatot a kormány képzési programokkal is támogatja.

Kapcsolódó tartalom

Bodó Sándor hangsúlyozta, hogy a bölcsődei térítési díj nagyon célzottan tud segíteni a családoknak. A program óvodáskorig szól, életkortól függően gyes vagy gyed igénybevétele előfeltétel, és nagyon fontos, hogy az önfoglalkoztatók számára is nyitott. Hozzátette: a program az önkormányzati, állami bölcsődékre nem vonatkozik, mivel ott megvan az állami finanszírozás. Azonban, bár ezen bölcsődei férőhelyek számára folyamatosan növekszik, de egyelőre még nem nincs elég, ezért van szükség az alapítványi, vagy magánbölcsődékre. Bodó Sándor azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ez újabb foglalkoztatást is jelent.

A címlapfotó illusztráció.