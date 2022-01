A baloldal kitart álláspontja mellett, miszerint lebontanák a kerítést

Morálisan tarthatatlannak nevezte a déli határon húzódó kerítést a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció egyik politikusa. Nidermüller Péter egy tévéinterjúban arról beszélt, hogy amit a kormány tesz, az szembegy a szolidaritással és a befogadással. A Fidesz úgy reagált, hogy – mint fogalmazott – Gyurcsányék lebontanák a határkerítést, és hogy a baloldal semmit sem változott, továbbra is bevándorláspártiak – hangzott el az M1 Híradójában.

Elfogadhatatlannak tartja a kormány bevándorláspolitikáját Niedermüller Péter. A DK-s polgármester az ATV Start című műsorában beszélt arról, hogy szerinte a határvédelmi rendszer erkölcsileg kifogásolható.

„A kerítés morálisan tarthatatlan. Az egész, ahogy ez a kormány 2015 óta ezt a politikát csinálja, szembemegy mindazzal, amit Európát jelentette, a humanizmussal, a szolidaritással, a befogadással” – fogalmazott a DK-s polgármester.

Gyurcsány Ferenc is ugyanerről értekezett a napokban a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök azt írta: Magyarországon rendbe kell tenni a menekültkérdést.

A Demokratikus Koalíció vezetője korábban a határkerítéshez is ellátogatott. Álláspontja a migrációs válság kirobbanása óta nem változott, miszerint az illegális bevándorlás nem rejt veszélyeket. Gyurcsány Ferenc a 2015-ös párizsi terrortámadás után úgy fogalmazott, szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól és többször is kimondta, hogy be kell fogadni a migránsokat.

„Magyarország igenis, nemcsak képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár, jól is járna nagyon sokakkal”

– fogalmazott korábban Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány Ferenc felesége is többször hangolt a kerítés ellen. Dobrev Klára az ATV-ben például ellenezte, hogy Magyarország pénzt kapjon az uniótól a határvédelemre.

A baloldal bojkottálta a kötelező betelepítésről szóló népszavazást is, képviselőik pedig támogatták, hogy Magyarország nyílt utat adjon az Európai Bizottság kvótákkal kapcsolatos döntésének.

Korábban Karácsony Gergely volt az, aki úgy fogalmazott: a menekülteknek is az érdeke, hogy szervezett módon történjen a jelenlétük.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is több befogadáspárti nyilatkozat tett. 2018-as polgármesterjelölti kampányában arról beszélt: a kormány csak hergeli a magyar lakosságot a tömeges bevándorlókkal szemben.

Márki-Zay Péter szerint a migránsoktól nem kell félni. Még néhány hónapja is azt hangoztatta, hogy az illegális bevándorlók rövid időn belül beilleszkednének.

„Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva” – fogalmazott akkor Márki-Zay Péter.

Gyurcsányék lebontanák a határkerítést – így reagált Niedermüller Péter legfrissebb kijelentésére a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt közleményében azt írja: a baloldal a magyar emberek helyett továbbra is Brüsszel oldalán áll, együtt akarják legálissá tenni a migrációt, amelynek ismét hangot adtak. A Fidesz-KDNP hangsúlyozta: a magyarok egyszer már kinyilvánították akaratukat, és nemet mondtak a bevándorlásra.

A címlapfotón: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke határsértőkkel beszélget újságírók gyűrűjében a magyar-szerb határon Röszke közelében 2015. szeptember 5-én. MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely