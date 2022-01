Orbán Viktor: Hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán adta hírül, hogy a nyugdíjasok hamarosan kézhez kapják a 13. havi nyugdíjat és a megemelt nyugdíjt.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: idén már a teljes 13. havi nyugdíjjal számolhatnak az idősek, ugyanis 2022-ben is folytatódik az idősek segítése. 2021-ben nyugdíjemeléssel, plusz egyheti nyugdíjjal és rekordösszegű nyugdíjprémiummal segítette a kormány az időseket, idén pedig az emelés mellett a teljes 13. havi nyugdíjra is számíthatnak a szépkorúak.

