Márki-Zay Péter sajnálja, hogy a kórházi napidíj és a vizitdíj a népszavazás óta tabutéma

A baloldal miniszterelnök-jelöltje sajnálja, hogy a kórházi napidíj és a vizitdíj a népszavazás óta tabutéma. Márki-Zay Péter már többször is kifejtette, hogy szerinte a fizetős egészségügy jó dolog, és ahogy a rezsicsökkentés támadását, ezt is amerikai példákkal próbálta alátámasztani. 2007-ben a referendum résztvevőinek több mint nyolcvan százaléka utasította el a Gyurcsány-kormány által bevezetett díjakat – számolt be az M1 Híradójában.

Márki-Zay: Kár, hogy tabu a vizitdíj A beteg látja, hogy mennyibe kerül az ő gyógyítása, számlát fog kapni az egészségügy rendszerében. Látja azt, hogy amiről azt gondolja, hogy ingyen van, az nincs ingyen – Gyurcsány Ferenc ezzel indokolta, hogy kormánya 2007 februárjában fizetőssé tette az egészségügyi ellátást. A vizitdíj bevezetéséről a balatonőszödi kormányülésen döntöttek. A baloldal által reformnak nevezett díjak ellen az akkor ellenzékben lévő Fidesz népszavazást kezdeményezett. Gyurcsány Ferenc a kampány során mindvégig a vizitdíj mellett kardoskodott, mondván, hogy szerinte a 300 forint csekély összeg. Az egészségügyi díjakról szóló népszavazáson végül az emberek 84 százaléka mondott nemet a kórházi napidíjra, és a szavazók 82 százaléka a vizitdíjat is elutasította. A vizitdíj és a kórházi napidíj gondolata most Márki-Zay Péterrel mégis visszatért. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje ugyanabban a szónoklatban, amelyben például rezsicsökkentés címszó alatt a vízzel és az árammal való spórolásra szólított fel, azt is mondta: hiba, hogy a magyar egészségügy nincs magánkézben. Szerinte hiába mondtak erre egyértelmű nemet az emberek, a privatizációnak teret kell adni. „Egy olyan szolgáltató, versenypiaci egészségügyet kell felépíteni, ami egy biztosítós modellben is teret ad a magánszolgáltatóknak. Nem ördögtől való gondolat, bár tudom, hogy a napidíj és a vizitdíj népszavazása óta Orbánéknál tabu. Bármiféle piacosítás. Nagy hiba!” – mondta Márki-Zay Péter, majd hozzátette, hogy „olyan nincsen, hogy ingyenes egészségügy”. Ezzel Márki-Zay Péter ugyanazt a politikát képviseli, amit kormányzása ideje alatt Gyurcsány Ferenc is. A hódmezővásárhelyi polgármester egy Vona Gáborral, a Jobbik volt elnökével folytatott beszélgetésben úgy fogalmazott: „őszintén szólva, én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, minthogyha nem üzlet.” Nemrég Gárdonyban, egy lakossági fórumán is a privatizált egészségügy várható előnyeiről beszélt, és a hallgatóságának azt ecsetelte, hogy az üzleti alapon működő amerikai modellt itthon is milyen sikeresen lehetne működtetni. Kapcsolódó tartalom Márki-Zay szerint fűszoknyás lányok is lehetnek a fizetős egészségügyben Márki-Zay szerint a magánosított egészségügyben akár fűszoknyás lányok is szolgálhatnak fel mojitót, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája fedezi azt. „Egy üzleti vállalkozó, ha kell, akkor fűszoknyás lányokkal mohítót szolgáltat föl, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája ezt is fedezi De normális szolgáltatást nyújtva szinte azonnal tudnak időpontokat adni, és nagyon gyorsan elvégzik ezt a vizsgálatot, az garantált. És ez Magyarországon is működne” – mondta a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hogy nem ez az első gondolata Márki-Zay Péternek, ami nehezen magyarázható, de ez az első olyan, amiről egy országos népszavazáson az emberek kinyilvánították, hogy egyébként homlokegyenest mást gondolnak róla. Márki-Zay Péter most már nyíltan azt a Gyurcsány Ferenc-i politikát követi, amelyről a magyar emberek egyszer már kimondták: nem kérnek belőle – tette hozzá az elemző. Erdélyi Rezső Krisztián rámutatott: a baloldal jelöltje Gyurcsány Ferenchez hasonlóan úgy tesz, mintha most egy ingyenes rendszer működne Magyarországon, amivel megtéveszti a választókat. Budapest, 2007. október 31. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter és Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter egy vizitdíj automatánál az Uzsoki Utcai Kórházban. MTI Fotó: Illyés Tibor A helyzet az, hogy most is részt veszünk az egészségügy finanszírozásában, hiszen, ahogy arra már utalás történt, az emberek fizetéséből minden hónapban levonásra kerülnek a társadalombiztosítási járulékok. Attól, hogy nem látjuk, nem effektíve befizetünk díjakat, attól még a mai napig Magyarországon minden ember részt vesz az egészségügy fenntartásában. Tehát az, amit Márki-Zay Péter mond, hogy Magyarországon ingyenes egészségügy lenne, az nem igaz – emelte ki az elemző, majd hozzátette, hogy a baloldal terveivel a társadalom jó része kiszorulna az egészségügyi szolgáltatásokból, holott egy felelős kormánynak az a feladata, hogy a megfelelő ellátást mindenki számára biztosítsa. Kapcsolódó tartalom Elemző: Márki-Zay fizetőssé tenné az egészségügyet A baloldal kormányfőjelöltje az Egyesült Államokban bevett egészségügyi modellt preferálja, amelyben a biztosítótársaságok horribilis profittal működnek, több millió embernek a mai napig nincs egészségbiztosítása, a vizsgálatok magas ára miatt pedig nem végeztetik el magukon a szükséges beavatkozásokat sem – hangzott el az M1 csatorna Ma reggel című hétfői műsorában. Márki-Zay: Én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, minthogyha nem üzlet Márki-Zay Péter ugyanazt a politikát képviseli, amit kormányzása ideje alatt tett Gyurcsány Ferenc. A címlapfotón: Márki-Zay Péter (Fotó: hirado.hu)