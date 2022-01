Hollik: Trump után a hazai konzervatívokat is száműzhetik a közösségi oldalakról

Egy évvel ezelőtt tiltotta le az Amerikai Egyesült Államok még regnáló elnökét a Twitter és a Facebook – emlékeztetett a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint a 2022-es országgyűlési választás közeledtével a konzervatív véleményt megfogalmazó magyar választópolgárok is számíthatnak hasonló gesztusra az óriás techcégek részéről.

A Facebook és a Twitter egy éve tiltotta le az Amerikai Egyesült Államok akkor hivatalban lévő elnökét, Donald Trumpot – emlékeztetett közösségi oldalán Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az óriástechcégek ezzel korlátozták a demokratikusan megválasztott elnököt és súlyosan megsértették a szólásszabadságot.

A politikus felidézte, hogy a legnagyobb közösségi oldalak üzemeltetői az amerikai elnökválasztás alatt végig erős befolyással voltak a hírfolyamokon megjelenő bejegyzésekre, és letiltották azokat, akik számukra nemkívánatos, azaz konzervatív véleményt fogalmaztak meg.

„Ne lepődjünk meg, ha ezt ellenünk is elkövetik majd. Készüljünk fel!”

– írja Facebook-oldalán Hollik István.

A Twitter, amely már korábban is átmenetileg felfüggesztette az elnök profilját és korlátozni akarta a tevékenységét, arra hivatkozott, hogy az elnök több üzenetében is erőszakra buzdította a híveit, és kijelentései vezettek a Capitolium ostromához. Az elnök letiltásában érdekes csavar, hogy Trump 2016-os választási győzelméhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy legtöbb üzenete éppen a Twitteren keresztül jutott el az amerikai választópolgárokhoz. Belpolitikai kinyilatkoztatásait szinte mind ezen a platformon közölte, és a külpolitika is egyre nagyobb része terelődött át a közösségi felületre. A jelenség nem véletlenül kapta meg a Twitter-diplomácia címkét.

Trump a Fehér Házban 2020. május 28-án, mielőtt aláírja a közösségi platformokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról szóló elnöki rendeletet. Ezek a szabályok jogi védelmet biztosítanak a közösségi platformokon elhelyezett tartalmaknak, egyben az üzemeltetők számára lehetőséget adnak azok „jóhiszemű” moderálására is. A szabály felülvizsgálatára azután került sor, hogy a Twitter hamisként jelölte meg Trump három bejegyzését, amelyek arról szóltak, hogy a levélben történő szavazás a választások elcsalásához vezethet (Fotó: MTI/EPA/The New York Times pool/Doug Mills)

Mint ismeretes, Donald Trump letiltását a közösségi oldalakon a Twitter kezdte meg, amikor egy évvel ezelőtt, 2021. január elején elérhetetlenné tette platformjain a még regnáló amerikai elnök közösségi fiókját. A Twitter után egyre több közösségi platform döntött úgy, hogy megszabadul az Egyesült Államok elnökétől. A Facebook és az Instagram először két hétre tiltotta le Trump fióját, amíg át nem adja a hatalmat Joe Bidennek, majd véglegesítették a letiltást. Mark Zuckerberg platformjait a Snapchat követte, majd a YouTube, a Pinterest, a TikTok, a Google és az Apple is kivette a részét Trump üzeneteinek és jelenlétének a korlátozásából.

