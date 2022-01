Hideg éjszakákra, hópaplanra számíthatunk a következő napokban

Szép hó esett vasárnap reggelre a keleti megyékben. Békéscsabán például hivatalosan 12 centimétert mértek. Beindult a szánkózás – amennyire az Alföldön erre lehetőség van – és a hóemberépítés. Meg is maradhat a hó egy darabig, mert végre télies idő lesz a következő napokban. Helyenként kifejezetten hideg éjszakákkal – hangzott el az M1 Híradójában.

Visszatért a tél

Békés megyében esett a legtöbb hó 24 óra alatt, 12 cm vastag hóréteg fedte Békéscsabát. Mohos Mihály az autóját takarította, de azt mondta a plusz munka ellenére örül, hogy végre a gyerekkorát idéző tél van.

„A gyerekek is végre megismerik a havat, szánkózhatnak. Megtisztítja a levegőt, finom, friss, gyönyörű, a tél ilyen legyen. Én ehhez szoktam gyerekkoromban. A mi gyerekeink is ismerjék meg milyen az igazi tél” – jelentette ki.

Már vasárnap kora reggel sok család kint volt és élvezte a hógolyózást.

„A lakosság nagy része, ahogy megkérdeztük őket, örülnek neki. Kijönnek szánkóval, gyerekekkel és élvezik a havazást. Az utak egyébként járhatóak, a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága jól végezte a dolgát, több mint kétszázötven tonna sót szórtak ki és legalább ötezer liter kalcium-kloridot juttattak Békés Megye úthálózatára” – fogalmazott a közmédia tudósítója.

Reggeli helyett szánkózás

Voltak, akik még a reggelit is kihagyták, annyira siettek csúszkálni a debreceni szánkódombra. „Nagyon várták a havat, meglátták a hóesést, hogy mennyi hó van, és aztán azonnal menjünk szánkózni, ez volt minden álmuk, úgyhogy reggeli nélkül öltöztünk, jöttünk” – mondta nevetve egy apuka.

Debrecenben a szombat napközben kezdődött havazás kitartott éjfélig, majdnem 10 centiméter hó esett. Éjszaka 8 nagy gép, vasárnap napközben pedig 6 kisgép takarította a város utcáit.

Szegeden szintén örültek a havazásnak. Egy hómanó üldögélt a Múzeum előtti padon reggel. De sok hóember is készült városszerte. Még mielőtt elolvadna a hó, sok család kiélvezi a lehetőséget Nyíregyházán is. Egy anyuka, aki rendszeresen jár futni, ezúttal kisfiát is rávette a mozgásra.

„Nagyon jó az idő, én imádom amúgy is az erdőt, a természetet. Én imádtam és futottunk egy öt kilométert, úgyhogy büszke vagyok most a kisfiamra is” – hangsúlyozta az anyuka.

A gyönyörű fehér táj mellett azonban a közlekedésben fennakadásokat okozott a havazás.

A Bács-Kiskun megyei Tázlár határában mentőautóval ütközött egy autó. A két jármű egy irányba haladt, amikor a beteghez riasztott mentő egy kanyarban lassított, a mögötte haladó kocsi a jeges úton nem tudott megállni és belecsúszott. Az autó egyik utasa megsérült, őt kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Marad a hideg a héten is

A héten is marad a hideg idő, többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, és helyenként, a hóval borított tájakon mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb lesz – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

(Forrás: OMSZ)

Hétfőn elsősorban a nap első felében fordulhat elő gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék a nyugati vidékeken. Az északi, északkeleti megyékben kevesebb felhőre, többórás napsütésre lehet számítani, és a nap folyamán az északnyugati tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország déli felén viszont jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég.

Nagyobb területen megélénkül, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben megerősödik a szél. A keleti tájakon néhol hordhatja is a havat a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és 0 fok közötti, de a kevésbé felhős, hófödte tájakon mínusz 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. Délután jellemzően plusz 1 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, de északon, északkeleten ennél melegebb is lehet.

(Forrás: OMSZ)

Kedden és szerdán általában több órára kisüt a nap. Nem valószínű csapadék. Sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és keleten erős széllökések is lehetnek. Kedd hajnalban jellemzően mínusz 7 és mínusz 1 fok alakul a hőmérséklet, de a havas, illetve a szélvédett helyeken mínusz 10 foknál hidegebb lehet. Kora délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékek várhatók.

(Forrás: OMSZ)

Szerdán a minimumhőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul, de a hóval borított, illetve a szélcsendes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet. A maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű.

(Forrás: OMSZ)

Csütörtökön melegfront vonul át az ország felett. Több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában mínusz 9 és mínusz 3 fok közötti értéket, de a hóval borított tájakon, valamint a szélcsendes fagyzugokban akár mínusz 15 fokot is mérhetnek. Délután mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

(Forrás: OMSZ)

Pénteken hajnalban ködfoltok lehetnek. Napközben többórás napsütés várható, csapadék nélkül. Többfelé élénk, néhol erős lehet a szél. A hajnalban mínusz 10 és 0 fok közötti hőmérsékletről kora délutánra plusz 1 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap hajnalban is lehetnek ködfoltok. Néhol kevésbé, másutt erősebben felhős lesz az ég. Szombaton előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék, vasárnap nem valószínű. Szombaton még helyenként megerősödhet a szél, vasárnap csak élénk légmozgás várható.

Szombaton a minimumok mínusz 8 és plusz 2, a maximumok 0 és plusz 8 fok között alakulnak. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között várható – olvasható az előrejelzésben.

Címlapfotó: Gyerekek szánkóznak Nyíregyházán, a jósavárosi Robinson-dombon (MTI/Balázs Attila)