Hóvastagság: Itt a TOP 10 település, amit ellepett a hó

Az Országos Meteorológiai Szolgálat térképen mutatta meg, hogy mekkora a hóvastagság az országban.

„A Tiszántúlon sokfelé elérte, meghaladta a hóvastagság az 5 cm-t, lokálisan pedig 10 cm-t is átléptük, de a Duna-Tisza közén is kialakult mérhető hóréteg ”– írta közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Közzétették azoknak a településeknek a listáját is, ahol a legnagyobb hóvastagságot mértek.

A címlapfotó illusztráció.