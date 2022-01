Újra itt az igazi tél: akár 10 centi hó is eshet hétvégén

Térképen mutatjuk, mely régiókban fordulhat elő havazás. Egyes helyeken akár mínusz 10 fokra és akár 10 centis hóra is lehet számítani.

A havat és a mínuszokat is érdemes belekalkulálni a hétvégére tervezett programokba, ugyanis kifejezetten télies idő lesz szombaton és vasárnap. Az északi völgyekben ismét előfordulhat -10 fok körüli fagy. A havazás is kilátásban van az ország keleti és délkeleti részén, szombaton akár tízcenti hóra is lehet számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint szombat hajnalban jelentősen lehűl a levegő, jellemzően -8 és -2 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban akár -12 fok is lehet. Mint írják, reggelre kevésbé felhős területek már inkább csak a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében maradhatnak, másutt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Késő estétől a Dél-Alföldön hószállingózásra is lehet számítani, havazás kezdődhet. Jobbára mérsékelt lesz a légmozgás.

(Fotó: met.hu)

Az időkép előrejelzései szerint a legtöbb hó a Viharsarokban hullhat, itt akár tízcentis hóréteg is kialakulhat. Jelentős légmozgásra, így hófúvásra nem kell számítani. Havazás, átmeneti havas eső elsősorban a Tiszántúlon, valamint helyenként a Duna–Tisza közén várható. Kiemelten a Dél-Alföldön és a Tiszántúl déli és középső részén valószínű 5 centimétert meghaladó hóréteg, de lokálisan akár 10 centi körüli mennyiség sem kizárt.

Az OMSZ adatai szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.

(Fotó: met.hu)

Szombat éjjel a csapadékzóna elhagyja az országot, újabb kisebb havazás vasárnap, napközben érkezhet a Dunántúlra. A hóval borított keleti, délkeleti tájakon vasárnap hajnalra nagy területen -10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, sűrű, zúzmarás ködfoltok is kialakulhatnak – tájékoztat az Időkép.

Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főleg a keleti, északkeleti megyékben napos időszakok is lehetnek. Napközben, majd éjjel elsősorban hazánk nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Helyenként megélénkül a délkeleti, majd északi szél. Hajnalra többnyire -8 és -2 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután -2, +5 fok valószínű – közölte az OMSZ.

Kapcsolódó tartalom