Megtalálta a rendőrség az eltűnt Karcsikát! Az út szélén bandukolt a 10 éves, fogyatékkal élő kisfiú

Most már megnyugodhat az édesanya, karjaiban tudhatja a kisfiát.

A Magyar Rendőrség facebook oldalán számolt be arról, hogy megtalálták a 10 éves Karcsikát, aki január 6-án tűnt el.

„Megtaláltuk Karcsikát! Egy anyuka rohant be hozzánk január 6-án az Abonyi Rendőrőrsre, mert 10 éves, fogyatékkal élő kisfia eltűnt. Az őrsparancsnok öt perc alatt mozgósította kollégáit, a települést és a város környékét minden irányban pásztázták a gyermeket kereső rendőrök. Hat szolgálati autó indult 14 rendőrrel, de az egységet a helyi polgárőr is segítette autójával” – írták.

A rádióforgalmazásban egy óra múlva érkeztek meg a várva várt megnyugtató szavak: a kisfiú megvan. A tápiószőlősi körzeti megbízott vette észre, amint a 3119-es út szélén bandukolt. A magányosan kóborló gyermeket gondjaiba vette, a meleg kocsiba ültette és visszavitte a településre. Nem sokkal később már édesanyja is karjaiban tudhatta. A rendőrség tájékoztatása szerint, az ijedtségen kívül szerencsére nagyobb baj nem történt.