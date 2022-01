Szánthó Miklós: A szivárványos propaganda a gyermekeket veszi célba

Zöld utat kaptak az Alkotmánybíróságon a gyermekvédelmi népszavazás kérdései, így elhárult az akadály az elől, hogy akár a tavaszi országgyűlési választás alkalmával dönthessenek a választópolgárok az Országgyűlés által elfogadott négy kérdésben. A gyermekvédelmi népszavazáson a magyar állampolgárok maguk dönthetnek majd a gyermekeik jövőjét érintő fontos kérdésekben – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezetője.

Lesz népszavazás

„Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országgyűlés országos népszavazás elrendeléséről szóló határozatát” – ez áll abban a közleményben, amellyel az Alkotmánybíróság közölte: zöld utat adott a gyermekvédelmi népszavazásnak. A refendum ellen beadott kifogásokat elutasították.

Orbán Viktor miniszterelnök még júliusban jelentette be, hogy a kormány népszavazást kezdeményez. A kormányfő azt mondta:

erre azért van szükség, mert a gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényeket nyugatról folyamatosan támadják.

„Brüsszel most az oktatási törvény és a gyermekvédelmi szabályok módosítását követeli. Sérelmezik, hogy nálunk nem lehetséges az, ami Nyugat-Európában már állandósult. Ott az LMBTQ-aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba. Ők végzik a szexuális felvilágosítást. Nálunk is ezt akarják” – fogalmazott a miniszterelnök.

A parlament által elfogadott négy kérdéssel kapcsolatosan két kifogás érkezett, az Alkotmánybíróság azonban ezeket nem tartotta alaposnak, és helybenhagyta az Országgyűlés novemberi határozatát, amely négy kérdésben írt ki népszavazást.

A kérdések a következők lesznek:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

„A magyar emberek végre közvetlenül is elmondhatják véleményüket gyermekvédelem ügyében” – így reagált a döntésre közösségi oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit úgy fogalmazott: védjük meg a családokat és a szülők jogait.

Az Alkotmánybíróság határozatát az Alapjogokért Központ is üdvözölte.

Szánthó Miklós az M1-nek elmondta: a szivárványos propaganda egyre inkább a kiskorúakat veszi célba, őket igyekszik nyílt módon érzékenyíteni. Nálunk azonban a gyermekvédelmi népszavazáson a magyar állampolgárok maguk dönthetnek majd a gyermekeik jövőjét érintő fontos kérdésekben.

„A kormány kezdeményezését helybenhagyó alkotmányosnak nyilvánító alkotmánybírósági döntés nemcsak egy jogilag helyes döntés, de politikailag is, a demokráciát erősítő döntés, hiszen Magyarországon a Nyugattal szemben ebben az ügyben is, a gyermekvédelem ügyében is, az állampolgárok maguk fejthetik ki a véleményüket a népszavazáson” – hangsúlyozta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója.

A népszavazás időpontjáról a köztársasági elnök 15 napon belül dönthet. Az államfőnek lehetősége van arra is, hogy az országgyűlési választás napjára tűzze ki a referendumot.

