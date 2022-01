Gyermekvédelmi népszavazás: minden jogi akadály elhárult

Az Alapjogokért Központ üdvözli az Alkotmánybíróság gyermekvédelmi népszavazást helybenhagyó határozatát. A döntéssel minden jogi szűrőn átment a kezdeményezés, így a köztársasági elnök kitűzheti a referendum időpontját, ami akár egy napon is lehet az országgyűlési választással. A baloldal „ostobaságnak” tartja a referendumot, miközben maga is népszavazást kezdeményezett két másik kérdésben – számoltak be róla az M1 Ma reggel című műsorában.