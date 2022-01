Bakondi: Nem jók az előjelek 2022-re

Az Európai Unió (EU) vezetése szerint a migráció kedvező, s ez már az új német kormány programjában is megjelenik; a migránsok száma nőhet – közölte az M1-en péntek este a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, megjegyezve: ezek nem jó előjelek a 2022-es évre.

Zsúfoltak a migrációs útvonalak

Bakondi György kifejtette: az EU több meghatározó tagállama szerint a migráció szükséges, legalizálni kell, jöjjenek minél többen, kapjanak jogokat, állampolgárságot, választójogot.

Mindeközben ahol jelentős számban megjelennek a migránsok, ott romlik a közbiztonság, elszaporodnak a nők elleni támadások, rablások, a bűnözői csoportok közti összecsapások, az ott élők rémülten figyelik az eseményeket, a nyugati média viszont „szereti elhallgatni” az ilyen migránshátterű bűncselekményeket – tette hozzá.

Jelezte: tavaly 122 ezer határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, ami az előző éveknél jóval magasabb szám. Az idei év első napjaiban pedig már 2370 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, ami mintegy 600-zal több, mint tavaly ilyenkor – fűzte hozzá.

Már láthatók a tavaly nyári afganisztáni változások következményei is: a török-iráni határtérségben mintegy 120 ezer afganisztáni határsértőt fogtak el, tízezreket irányítanak vissza. Mindezek miatt a balkáni útvonal az EU szempontjából is felértékelődik, ideje lenne, hogy az unió pénzügyi eszközökkel is segítse a térségben a védekezést – hívta fel a figyelmet Bakondi György.

A címlapfotó illusztráció.