Visszatekintve az elmúlt 10 évre, jól látható, hogy helyes döntés volt a gazdaságot adócsökkentéssel élénkíteni és a növekedés erősítésére fektetni a hangsúlyt, hiszen így a válság idején költségvetési átrendezéssel tudtak úrrá lenni a helyzeten, keresletet generálni, bér- és beruházási támogatásban részesíteni a gazdaság szereplőit – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a kiegyezést követő első pénzügyminiszter születésének 200 éves évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Budapesten, csütörtökön.

Felelős, nagy tudású és széles látókörű politikus volt Lónyay Menyhért, aki hitt abban, hogy Magyarország független nemzetként a polgári átalakulás révén kivívja helyét a fejlett államok között – mondta Varga Mihály. A kormány fontosnak tartja felidézni a gazdag és büszkeségre okot adó történelmi múltat, múltunk nagy alakjainak munkáját, elveit és életét, politikájában épít minderre – tette hozzá.

Felidézte, hogy Lónyay Menyhért az 1868-as költségvetés elkészítésekor az államigazgatás minden erületén szigorú takarékoskodást írt elő, a költségvetési egyensúly megteremtésére és az állami bevételek növelésére helyezte a hangsúlyt, amelyet nem az adók emelésén, hanem reformon keresztül kívánt elérni. Állami beruházásélénkítéssel járult hozzá az ország anyagi és szellemi megerősödéséhez, illetve az államháztartás stabilizálásához – tette hozzá.

Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy most, amikor a válság után már erőteljes a növekedés és az egyensúly is javul Magyarországon, érdemes felidézni a reformkori politikus gondolatát. „A múltak tapasztalatai szerint egy negyed század nem szokott elmúlni anélkül, hogy a népekre és az államokra nézve be ne következzenek a megpróbáltatás nehéz napjai. Tehát minden előrelátó igaz hazafinak arra kell törekednie, hogy a nyugalom és béke ideje jól felhasználtassék, hogy a bekövetkező válság bennünket szellemileg és anyagilag megerősödve, rendezett államviszonyok között találjon” – idézte a pénzügyminiszter Lónyay Menyhértet.

A tárcavezető elmondta, hogy ezek az elvek a polgári kormány politikájában is felismerhetők. Rámutatott:

Az eredmények egyre inkább kivehetők, a növekedés idén 6 százalék felett lesz, jövőre is jóval meghaladja az 5 százalékot, többen dolgoznak ma már az országban, mint a járvány előtt, a munkanélküliség szintje az unióban az egyik legalacsonyabb, közben pedig sikerült a külső bizalmat is megtartani – húzta alá. Varga Mihály szerint jövőre az erőteljes növekedés mellett az egyensúlyi mutatók további javulása várható, ami tovább erősíti a pénzügyi stabilitást és a befektetői megítélést.

Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselő a megemlékezésen elmondta, hogy Lónyay Menyhértet kevésbé ismeri jelenleg a társadalom, róla ugyanakkor a jól ismert Deák Ferenc a feljegyzések szerint úgy nyilatkozott, hogy nemzetgazdasági és pénzügyi ismeretei révén pótolhatatlan.

A pénzügyminiszter és – rövid ideig – miniszterelnök személye a 21. század emberének a hazaszeretetet és a lokápatriotizmust üzeni – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Felidézte, hogy az 1848-as forradalmat követően a politikus egy református egy katolikus püspököt bújtatott, továbbá politikusi pályáját követően visszavonult családi birtokára, ahol számos olyan tevékenységet folytatott, amely meghatározó volt a helyiek élete szempontjából; így például a vízszabályozás, valamint az almatermesztés örökségének hátra hagyása.

„Éljünk bárhol, dolgozzunk az élet bármely területén, munkánkat csak megfelelő alázattal lehet jól végezni” – így összegezte végül a képviselő, hogy mit tanulhat a ma embere a 19. századi történelmi személyiség életútjából.