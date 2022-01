A BKK statisztikája szerint Budapesten kétszer annyi autós rója az utakat, mint kerékpáros. A vezess.hu tavaly év végén kiszámolta, hogy a valódi arány tíz az egyhez az autósok javára. Egyes vélemények szerint a főváros a BKK statisztikájával próbálja alátámasztani korábbi döntését, amivel sávokat vettek el az autósoktól azért, hogy azt a biciklisek használhassák. Az M1 Híradója Szálka Miklós, Baross Gábor díjas közlekedési szakértőt a fővárosi biciklisávokról kérdezte.

Kihasználatlan biciklisávok

A műsorvezető azt kérdezte a szakértőtől, hogy milyen hatással volt Budapest közlekedésére az, hogy a biciklisávok miatt elvettek egy sávot az autósoktól. Szálka Miklós elmondta: néhány helyen bevált ugyan a gondolat, de ennél sokkal több olyan helyszín van, ahol nem.

Erre példaként a nagykörútat hozta, ahol a biciklisávok kijelölése „rettenetesen rossz elhatározásnak” bizonyult.

Mindezt a szakma megcsúfolásának nevezte, lévén hogy előzetesen semmilyen háttéranyag, vagy terv nem készült. Kijelentette: a városháza szakmai embereitől teljesen függetlenül, egyszerűen egy vödör festékkel kifestették a kerékpársávokat, amik így, ebben a formában még a kerékpárosoknak is veszélyes. Kijelentette:

„egy főforgalmú útból egy lakóutcának megfelelő keresztmetszetet csináltak, ahol a kerékpársáv mellett egy forgalmi sáv maradt. Ez teljesen rossz döntés. Úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy a két forgalmi sáv és a parkolósáv megtartása mellett a kerékpársávot részben a járdán alakítják ki.

Ehhez azonban terveket kellett volna készíteni. A nagykörúti járdán ugyanis nem szükségszerű, hogy bódék is legyenek. Ezek amúgy sem valók a nagykörút elegáns épületei közé” – mondta Szálka Miklós. A szakértő kifejtette: ez a döntés Budapest forgalmára jelentős feltorlasztó erővel bír. A főváros három körútja a város testének fontos ütőere. Budapest úthálózata Párizshoz hasonlóan gyűrűs-sugaras rendszerű. Ha elzárjuk a gyűrűket, akkor az a sugaras rendszerre is kihatással van. Ráadásul ezáltal a forgalom a lakóutcákba is bemegy. Ezért csinálta azt Budapest városvezetése, hogy a körútba torkolló kis utcákat a forgalommal szemben egyirányúsították. A műsorvezető rákérdezett arra is, hogy a BKK szerint nagyon komoly kihasználtsággal működnek a biciklisávok. Azt állítják, hogy nagyjából kétszer annyi autós van, mint amennyi biciklis. Ráadásul nagyon sokan használják a tömegközlekedést is. A közlekedési szakértő mindezt cáfolta. Kijelentette:

Budapesten most nagyjából tíz százalék a kerékpárosok aránya. Nyáron ennél egy kicsit magasabb, de nem sokkal. Szemenszedett hazugság az, hogy a kerékpárosok aránya elérné az autósok felét – mondta. Hozzátette: Tarlós István óta a BKK rettenetesen meggyöngült.

A szakértő kijelentette: a közlekedés szervezőinek rugalmasnak kellene lenniük. Akár még azt is meg lehetne oldani, hogy egy adott forgalmi sávot másfajta szabályozás mellett, többféle célra is használják. A mostani rendszert azonban meg kell szüntetni és műszakilag helyes módon meg kell tervezni az új rendszert, amely a két forgalmi és a parkoló sáv mellett a kerékpársávot is tartalmazza. Tehát nem az a megoldás, hogy télen megszüntessük a kerékpársávokat, hanem az, hogy a közlekedési rendszert normálisan, korrekten építsük meg. Úgy, ahogyan a műszaki gyakorlatban szokásos. Ne a politikusok döntsék ezt el.