Mintegy 122 ezer határsértőt állítottak meg, és több mint 1200 embercsempészt fogtak el a rendőrök és a katonák tavaly. Ez azt jelenti, hogy háromszorosára nőtt a bevándorlási nyomás a határokon, hiszen 2020-ban 45 ezer embert állítottak meg. Nemcsak a szerb–magyar, hanem a horvát–magyar határt is folyamatosan őrizni kell, de itt nem olyan komoly a kerítés, mint a szerb szakaszon. Viszont a 2015-ös, 2016-os helyzettel ellentétben már a horvát hatóságok sem terelik hazánk felé a bevándorlókat, hanem próbálják megállítani őket – számolt be az M1 Híradója.

Erős nyomás alatt tartják a bevándorlók az Európai Unió külső határait védelmező országokat. Súlyos változás a tavalyi évhez képest, hogy egy újabb útvonal „keletkezett” Fehéroroszországon keresztül Lengyelország és Litvánia irányába, ahol különösen a karácsonyt megelőző időszakban jelentős volt a nyomás, több száz fős csoportok kísérleteztek az átjutással – számolt be a jelenlegi helyzetről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-nek.

Bár kevesebb szó esik róla, de nemcsak a szerb–magyar, hanem a horvát–magyar határt is folyamatosan őrizni kell.

Itt nem is olyan komoly a kerítés, mint a szerb szakaszon. Viszont a 2015-ös, 2016-os helyzettel ellentétben már a horvát hatóságok sem terelik errefelé a bevándorlókat, hanem próbálják inkább megfogni, megállítani őket.

Lovas és kutyás polgárőrök is járőröznek a magyar–horvát határon, a négylábúak hatodik éve segítik a határőrizetet, és közösen dolgoznak a rendőrökkel.

„Elsősorban Siklós térségében, Beremendig járjuk be hetente két-három alkalommal a határszakaszt. Annyiból szerencsésebb a lovas járőrözés, mert a terepviszonyok nem jelentenek problémát, hiszen a ló sárban, vizes, nedves területeken is jól halad, és minden területet be tudunk járni” – fejtette ki Csizik Mihály, a Tenkes Lovas Sport Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület elnöke az M1 Híradónak.

Kapcsolódó tartalom

A kijelölt területek átvizsgálása mellett a biztonsági határzár ellenőrzésében is részt vesz az egyesület 18 tagja. Amennyiben azt látják, hogy egy-egy helyen átvágták a kerítést, vagy pihenőhelyeket találnak, azokat jelentik. Az elmúlt években több polgárőr-egyesület is vásárolt drónokat a környékben, ezekkel gyorsabban átvizsgálják azokat a területeket, ahol migránsok lehetnek.

„Több kamerával, többfajta drónnal jövünk ki, és próbáljuk átpásztázni azokat a területeket, ahol a migránsok vagy az illegális személyek bejutottak és esetleg megbújhattak” – mondta Kirchner Tibor Siklós járási koordinátor.

A berendezés hőkameraként is működik, vagyis a sötétben is látják, ha például migránsok bujkálnak az erdőben. A drónokkal a polgárőrök mintegy 50 méteres magasságból éjjel-nappal pontos képet kapnak a migránscsoportok mozgásáról, akár erdős területeken is.

2015. szeptember 15-én lezárult a magyar–szerb zöldhatár, ettől a naptól bűncselekménynek számít a határzár tiltott átlépése és annak megrongálása is. Az akkor Szerbiában rekedt több ezer migráns kénytelen volt új útvonalon elindulni Nyugat-Európa felé. Néhány nappal később ezrek özönlötték el Horvátországot, majd a horvát–magyar határt, ezért épült itt is határzár.

A szakemberek szerint a kerítésnek és az őrzésnek köszönhető, hogy ebben a térségben alig fordul elő illegális határátlépés.

De még így is előfordul, hogy a horvát határszakaszon próbálnak bejutni Magyarországa. Ehhez azonban a migránsoknak át kell jutniuk a Dunán.



„Jellemzően át kell jönniük a Dunán ahhoz, hogy a baranyai határszakaszt meg tudják támadni. Felfújt gumiabroncson, bármilyen áruházban megvett gumicsónakkal érkeznek. Nagyrészt inkább gyalogszerrel érkeznek” – mondta Balogh László, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese.

Az embercsempészek is egyre gyakrabban fordulnak elő ebben a térségben. A szakemberek azt figyelték meg, hogy

az embercsempészek folyamatosan újabb és újabb módszereket találnak ki.

A magyar hatóságok rendszeresen segítenek a horvát kollégáknak is a migráció megállításában. Sokszor előfordul, hogy a magyar oldalon hőkamerával észlelik a határsértők mozgását még Horvátország területén, és a magyar rendőrök ilyenkor azonnal jeleznek horvát kollégáiknak, így sokszor még azelőtt elfogják a nagyobb csoportokat, hogy elérnék a magyar határt.