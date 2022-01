A világ 22 legjobb idei kulturális látványossága közé választotta a Magyar Zene Házát az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin, a Time Out. A városligeti épületnek ez már a sokadik nemzetközi elismerése. Várhatóan a hónap végén nyílik meg a nagyközönség előtt – számolt be az M1 Híradója.

A megnyitóra készülnek a Magyar Zene Házában. Építik a nézőteret és a színpadot, bontják az állványzatot. Bár az épület már decemberben elkészült, még van bőven munka addig, amíg a közönség előtt is megnyílik az épület.

A Magyar Zene Háza már eddig is több nemzetközi elismerést kapott. A legújabb, az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin, a Time Out beválasztotta a világ 22 legjobb, idén megnyíló kulturális látványossága közé. A Magyar Zene Háza a második helyen végzett, megelőzve például olyan kulturális világszenzációkat, mint a New York-i Museum of Broadway, vagy a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum benne Tutanhamon fáraó sírjának teljes leletanyagával.

A japán építész, Fudzsimoto Szú által tervezett kortárs stílusú épület egyedi lártványt nyújt a lyukkakal áttört tetőszerkezetével és négy emelet magasságú üvegfalaival.

A nemzetközi sajtó tavaly a világ egyik legjobban várt új épületeként írt róla.

Korábban, már a tervek alapján Európa legjobb középületének választotta a rangos londoni International Property Awards. A legrangosabb elismerés pedig 2020-ban a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíj volt.

Kapcsolódó tartalom

Az épület kialakításakor fontos szempont volt, hogy egy gyermekek számára izgalmas, zenepadagógiai részt is létre hozzanak. A leglátványosabb elem egy 300 fős koncertterem, Európa legnagyobb, vízszintes osztás nélküli üvegfalával. A koncertterem akusztikájának megteremtése komoly kihívás volt a szakembereknek, akik több éves előkészület után hetekig hangolták a termet az üveglemezek mozgatásával.

Több szempontból is törekedtek a korszerű megoldásokra. Az energiaellátást például részben megújuló energiaforrások biztosítják föld alatti talajszondák segítségével, a hűtés pedig a közeli Műjégpályáról érkezik. Baán László miniszteri biztos azt mondta: a cél az volt, hogy a Magyar Zene Háza mindenkit bevezessen a zene világába.

Az első koncertek és kiállítások január utolsó hétvégéjétől várják majd a közönséget, az internetes jegyelővétel azonban már január elején elindul.