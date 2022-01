Országszerte készülnek az újabb oltási akcióra: csütörtökön és pénteken délután, szombaton pedig egész nap előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet kérni a koronavírus elleni oltást. Egyelőre a kórházi oltópontokon és járásonként egy szakrendelőben várják az embereket, ám a hónapban egyszer a háziorvosok is tartanak ilyen akciót. Az 5 és 11 év közötti gyerekek azonban továbbra is csak időpontra kaphatják meg az oltást – számolt be az M1 Híradója.