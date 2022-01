Jövő héttől ismét szerveznek oltási akciónapokat. Januárban minden héten csütörtöktől szombatig várják majd azokat, akik időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval szeretnék felvenni a védőoltást. Az akciónapokon az első, a második és a harmadik vakcina is kérhető lesz. Országszerte 215 helyszínen, a kórházak mellett járási központokban is lehet majd kérni a vakcinát. Ahol szükséges, ott az oltóbuszok is újra munkába állnak – számolt be róla az M1 Híradója.