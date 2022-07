Szabadstrandok a Balatonnál, ahol idén is érdemes csobbanni

A Balaton körül csaknem hatvan szabadstrandon várják a kikapcsolódni vágyókat a nyáron. A hirado.hu tizenegy strandot ajánl, ahol ingyen élvezhetjük a magyar tengert a forró nyári napokon, továbbá grafikonon szemléltetjük a strandok elhelyezkedését, felszereltségét, egységeit.

(A térkép ide kattintva nagyobb méretben is elérhető. Grafikon: hirado.hu)

A hirado.hu 10+1 szabadstrandot ajánl a fürdőzéshez. A Balaton körüli szabadstrandok teljes listája a CsodálatosBalaton.hu oldalon érhető el.

Gumirádli szabadstrand (Balatonakarattya, Aligai utca)

Az érdekes nevű strandot, a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandot a 71-es főútról letérve, a Bercsényi lejárón lehet megközelíteni. A Balaton vízmélysége a bejáratnál derékig ér, majd egy rövid szakasz után 120 centire mélyül. A strand medrét a lépcsők környékén süppedő iszap borítja, de a parttól kicsit távolabb már kemény, egyenletes a talaj. A strandon büfé, fagyizó, homokozó, fából készült mászóka és hinta található, és természetesen vízimentő-szolgálat.

Ezüstpart szabadstrand (Siófok, Deák Ferenc sétány)

A Sió csatornától nyugatra fekvő partszakasza Siófoknak az Ezüspart. A szakasz három kilométer hosszú, Zamárdi felé indulva a Deák Ferenc sétányon kezdődik. A hosszú parton számos vendéglátóhely és nyilvános WC található, de zuhanyozási lehetőség is van, valamint sportpályák és játszóterek biztosítják a szórakozást.

Kiss Ernő utcai szabadstrand (Zamárdi)

Zamárdi központja előtt fekszik a település egyik legnagyobb szabadstrandja, a Kiss Ernő utcai szabadstrand. A strandon számos tóparti szolgáltatás működik: büfé, vendéglő, vízibicikli-kölcsönző, valamint több sporteszközt is lehet itt bérelni, illetve értékmegőrző is igénybe vehető.

Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely (Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc utca 69.)

A strand kialakításakor figyelembe vették a kutyák igényeit a Kutyabarát.hu szakemberei segítségével, így rengeteg árnyékos terület várja a kedvenceket. A fürdőhely kizárólag rendszeresen oltott és féreghajtott kutyával látogatható, és fontos, hogy az oltási könyv a gazdánál legyen. A szabadstrand házirendjét itt találja. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem minden kutya tud vagy akar úszni, ha először vinnénk kedvencünket fürdőzni, érdemes elolvasni a Kutyabarát.hu tippjeit.

Móricz utcai szabadstrand (Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utca 23.)

A Móricz utca párhuzamosan fut a Balatonnal, a 23. szám alatt, az Örs utca és a Bulcsú utca között található meg Balatonszárszó nagyobb szabadstrandja. Ha gyalog érkezünk a Balatonszárszó vasútállomásról, egy 10-15 perces séta alatt megközelíthető. Büfé, mosdó, játszótér és sportpályák is vannak a területén, 2017-ben pedig jelentős fejlesztésen esett át, kibővítették az öblöt, ahol lépcsők helyett be lehet sétálni a fokozatosan mélyülő vízbe. A sekély részt a gyerekek vizes homokozóként használhatják.

Nyugati szabadstrand (Balatonlelle, Gyöngyvirág köz 6.)

A több kisebb méretű szabadstrand mellett a város közepén, a hajóállomástól nyugatra a két kilométer hosszú Nyugati szabadstrand várja a víz szerelmeseit. A sekély, lassan mélyülő tópart kedvelt a kisgyermekes családok körében is. Vízibicikli- és kajakkölcsönzésre is van lehetőség, valamint több büfé is várja azokat, akik megéheztek az úszásban, a strand kikötő felőli végében pedig egy óriási csúszda várja az adrenalin szerelmeseit.

Platán strand (Balatonboglár, Szentmihályi utca)

A több mint kilenchektáros strand a 7-es autóútról egy platánsoron át közelíthető meg. A strand területén számos füves és homokos sportpálya várja a kikapcsolódni vágyókat, a vízben pedig röplabdahálót, focikaput és kosárpalánkot állítottak fel. A gyermekek számára játszótér is található a parton. Több étterem, büfé, továbbá illemhely és öltözőfülke is van a területen. Értékmegőrző, vízibicikli és napozóágy is igénybe vehető térítés ellenében, valamint strandholmik vásárlására is van lehetőség.

Bélatelepi szabadstrand (Fonyód)

Bélatelep Fonyód egyik városrésze, ahol a Vitorlás utcában található a szabadstrand, a vasútállomásnál, közvetlenül a sínek mellett. A homokos strand partszakasza változatos, kisgyermekek fürdőzésére is alkalmas. Bár a déli parthoz képest gyorsan mélyül, homokos öböl várja a kevésbé bátor fürdőzőket.

Örvényes beach (Örvényes, Fürdő utca)

A strandon többféle sportolási lehetőség kínálkozik: strandröplabdapálya, pingpongasztal, tengópálya, gyermek-kosárlabdapalánk, homokos focipálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. A vizes sportok kedvelői vízibiciklit, szörföt, kajakot és csónakot bérelhetnek a kölcsönzőből, ahol a bátrabb vendégek részére szörfoktatást is vállalnak. A gyermekek jókedvét homokozó, mászóka, csúszda és hinta biztosítja. A strandon található továbbá öltöző, kültéri tusoló és akadálymentesített mosdó.

Autóval, biciklivel érkezőknek a 71-es főútról lekanyarodva (tábla jelzi) nagyjából egy kilométert kell megtenniük a strandig.

Gödrösi szabadstrand (Tihany)

A Balatonfüred felől érkezve a Tihanyi-félsziget bejárata után nem sokkal találjuk a település egyik szabadstrandját, a Gödrösi strandot. A strand a keleti öbölben terül el, szemben Balatonfüreddel, így leírhatatlan látvány tárul elénk fürdőzés közben is. A strand előtt van egy fizetős parkoló büfékkel, illetve egy erdei kalandparkkal, ami a gyerekek kedvence.

Alsóréti szabadstrand (Balatonkenese, Parti sétány)

A balatonkenesei szabadstrandot 2019-ben újították fel, így igen szép füves terület várja a fürdőzni vágyókat, akik ingyenesen használhatják a strand mosdóját és öltözőjét. A strand családias hangulatú, ugyanis nem túl nagy a területe, a gyerekek számára játszótér is van. Legegyszerűbben a balatonakarattyai lejtő aljától közelíthető meg.

