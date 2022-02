Ülésezik az Országgyűlés

Az Országgyűlés ma folytatta munkáját: megemlékeztek a magyar parasport napjáról, a napirend előtti felszólalások körében pedig szó esett a rezsicsökkentésről, a pedagógusok sztrájkjáról, a gyermekvédelemről és az uniós forrásokról.

A küzdés és akarat hőseinek nevezte a parasportolókat az Országgyűlés alelnöke a magyar parasport napján. Szerinte a parasportolók különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy a több mint 80 ezer fogyatékossággal élő magyar diák megtapasztalhassa: bármelyikük képes a sportra és az abból fakadó örömre, sikerre és büszkeségre. Hozzátette: a parasportolók abban is segítenek, hogy a társadalom előtt láthatóbbá és megérthetőbbé váljon a fogyatékossággal élők közössége. Az Országgyűlés alelnöke valamennyi fogyatékossággal élő előtt kifejezte tiszteletét és szolidaritását.

Az Országgyűlés plenáris ülése (MTI/Kovács Attila)

A kereszténydemokrata Nacsa Lőrinc a rezsicsökkentés eredményeit méltatva arról beszélt: Magyarországot leszámítva minden európai országban nőtt a családok energiaköltsége az energiaválság miatt. Ezzel szemben Magyarországon a 2013-as rezsicsökkentés óta stabilak az árak, 2022 januárjában a magyarok a legalacsonyabb rezsiárakat fizették egész Európában.

A KDNP politikusa hangsúlyozta: a baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést, és ha rajtuk múlna, akkor az embereknek sokkal magasabb árat, évente akár 400 ezer forinttal többet kellene fizetni a rezsiért. Kijelentette:

bevezettük a rezsistopot, a kamatstopot, a benzinárstopot és az élelmiszerárstopot, legyen meg április 3-án a „Gyurcsány stop” is.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az egész Európában tapasztalható infláció oka a magas energiaárakban keresendő, ezért különösen fontos a magyar rezsicsökkentés. Hozzátette:

tavaly őszi számítások szerint minden családnak havonta 30 ezer forinttal kellene többet fizetnie, ha nem lenne rezsicsökkentés.

Úgy vélte: a baloldal kormányra kerülve ismét megszorításokat és adóemelést vezetne be, és bár most a gazdagokra mutogat, de a középosztályt sarcolná.

Halász János (Fidesz) felszólalásában hangsúlyozta: ha a baloldal visszatér a hatalomba, akkor lebontja a határkerítést, és megnyitja a határokat az illegális bevándorlók előtt. Szerinte az ország védelmét nem lehet a baloldalra bízni, Magyarország biztonságának garantálása érdekében meg kell akadályozni, hogy visszatérjen a Gyurcsány–Bajnai-korszak. Felhívta a figyelmet a migrációs nyomás növekedésére, hozzátéve, hogy az Európába irányuló bevándorlás az afganisztáni helyzet nélkül is erősödik, és a Soros-féle NGO-k továbbra is támogatják az illegális migrációt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a magyarok egyszer már nemet mondtak a bevándorlásra.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára megerősítette: 2015 óta a kormány illegális migrációval kapcsolatos álláspontja nem változott és ez a magyar polgárok döntő többségének véleményével összecseng. Hangsúlyozta: a rászorulókat a lakóhelyükhöz legközelebbi biztonságos helyen kell segíteni, nem a problémákat kell Európába importálni.

Mellár Tamás (Párbeszéd) kiállt a pedagógusok mellett, mondván a sztrájk alapjog, amely egy jogállamban mindenkit megillet. Az ellenzéki politikus Iványi Gábor és az általa vezetett Oltalom Egyesület mellett is kiállt, amelynek székhelyét szerinte hétfőn „megszállta” az adóhivatal. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, annál nincs nagyobb veszély a pedagógusokra, hogy visszatér az iskolabezáró, pedagógusbér-csökkentő, pedagógusokat tömegesen elbocsátó és tandíjat bevezető baloldal. Közölte: egyetért a pedagógusokkal, hogy béremelés kell, és ha marad kormányon a Fidesz-KDNP, akkor jövőre lesz is béremelés.

Hohn Krisztina (LMP) azt vette számba, mitől kell megvédeni a gyermeket, ezek között említette a családon belüli erőszakot, az abúzust, az iskolai zaklatást, az elszegényedést. Szerinte nagyon kevés volt az, ami az elmúlt négy évben történt a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében, mert szigorították ugyan a büntetési tételeket, de ez nem csökkentette az esetszámokat. Beszélt arról is, hogy meg kell erősíteni a családsegítő szolgálatokat. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte:

a gyermekvédelem a kormány politikájának középpontjában áll. Ezen a területen egy újabb lépésnek nevezte az április 3-i népszavazást, amelynek szerinte az a tétje, hogy a gyermekeket meg tudják-e védeni a szexuális propagandával szemben.

Egyetértett azzal, hogy további lépéseket kell tenni a gyermekvédelem területén, ahol szerinte a kormány eddig is sok mindent tett. Az intézkedések között említette a büntetőjogi eszközök szigorítását. Kitért arra is, hogy a civil szervezeteket is bevonták a munkába, különösen az áldozatsegítés területén.

Varga Zoltán (DK) az Európai Unió Bíróságának múlt heti döntése kapcsán azon véleményét hangoztatta, hogy „odaveszhet az uniós pénz”, Magyarország, az önkormányzatok, a vállalkozások nem juthatnak uniós pénzhez, ez pedig tragédia, amiért a kormánypárti képviselők fogják vállalni a felelősséget. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: az európai uniós források nincsenek, nem voltak, és nem is lesznek veszélyben, kivéve ha a baloldal hatalomra kerül. Hozzátette: 2010 előtt borzalmas volt a forrásfelhasználási rendszer, az országnak járó források töredékét tudták csak lehívni. Az államtitkár a politikai fantazmagória terepének minősítette, hogy Magyarország kilép az unióból. Felidézte: egyetlen párt kampányolt az unióból történő kilépéssel, a Jobbik, amely ma a DK politikai szövetségese.

Korózs Lajos (MSZP) az inflációról szólva elmondta: az élelmiszerek és az üzemanyagok drágultak a legjobban. Szerinte a kormányzati intézkedések hiánya vezetett ehhez, ahogy a gyenge forint is emelte az árakat. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára „kamunak” nevezte a felszólalást, mert a képviselő az inflációból vezeti le, hogy nőtt a szegénység. Ez utóbbi nem igaz, statisztikák is bizonyítják – jelentette ki.

Brenner Koloman (Jobbik) az Orbán-rendszer „bűneit” ismertette. Azt mondta: egy elszalasztott évtized kimeríthetetlen pénzbősége után az emberek több mint 75 százaléka él az uniós szegénységi küszöb alatt. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta: 2010-ben IMF-hitelek rabságában volt az ország. Ebből kilábaltunk, a járvány előtt minden évben 5 százalék felett nőtt a gazdaság.

A munkanélküliséget 12 százalékról 4 alá csökkentette a jelenlegi kabinet, így a magyar már egy munka alapú társadalom.

A bérek reálértéken 70 százalékkal nőttek bő tíz év alatt, és jelentős támogatásokat kapnak a családok – hangsúlyozta.