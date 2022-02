Szakértő: Kiképzett migránsok támadják a magyar határt

Szakértő szerint képzett és tapasztalt katonák vezetik az illegális bevándorlókat Magyarország déli határán. A migránsok a dobálásnál és a lövéseknél is a hadműveletekben szokásos taktikát alkalmazzák. Az utóbbi időben egyre több támadás éri a déli határt védőket, az illegális bevándorlók már fegyverrel is fenyegetőznek.

Kiképzett migránsok támadnak

Már túl vagyunk azon az időszakon, hogy nyeretlen kétévesek spontán próbálnak átjutni a határon: a létrás támadásokról kitűnik, hogy zárt alakzatban közelítik meg a határt, mint egy katonai műveletben – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József. A biztonságpolitikai szakértő szerint egyértelmű a műszaki határzárat támadók egy részének katonai képzettsége és tapasztalata. Horváth József az M1 Híradónak nyilatkozva kifejtette:

a legutóbbi támadásokat a szerb–magyar határon katonailag kiképzett és tapasztalt bűnözők vezették, akik katonai taktikát alkalmazva meg akarják osztani a műszaki határzár magyar védőit.

„Ha megnézzük a határnál a legutóbbi napok felvételeit, akkor látszott, hogy amikor a migránsok megközelítik a határt, akkor zárt alakzatban mennek egymást után és valaki vezényli őket. Amikor a határ közelébe érnek, és megindítják a támadást, akkor mögöttük ott van egy férfi, aki jól láthatóan instruálja és hergeli őket. Azt próbálják elérni, hogy a támadás helyére minél több védőt vezényeljenek, ezáltal a határ más szakaszain mások könnyebben át tudjanak jutni” – mondta Horváth József, aki emlékeztetett hogy hiába próbálják a migránsok elvonni a figyelmet, mivel a magyar határon az “élő erő” mellett technikai biztosítás is van, például éjjellátó vagy mozgásérzékelő, ami jelez.

Veszélyes fegyverek

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt: újabb szintet lépett az illegális migráció. A Szerbia felől hazánkba betörni akarók egyikénél-másikánál már lőfegyverek is láthatók.

Eddig nem használták azokat, ám üveggolyókkal rendre lövik a határt védő rendőröket és katonákat. A Csongrád-Csanád megyei határszakaszon két olyan támadás is történt, amikor már nemcsak kövekkel, husángokkal dobálták meg a határvédőket, hanem vadászcsúzlikból lőtték őket az üveggolyókkal. Némelyik támadónál pedig lőfegyverek is voltak. Az éjszakai támadásokat rögzítették a műszaki határzár sötétben is látó kamerái, így minden mozzanat pontosan látható volt, sőt az alkalmazott taktika is egyértelművé vált a szakemberek számára.

A szakértő szerint a professzionális csúzlik, amiből kilőve egy csapágy- vagy üveggolyót olyan sebességgel tud elindítani a támadó, hogy az emberi élet kioltására is alkalmas.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány kevlár sisakot és repeszálló mellényt adatott a határt védő rendőrökre és katonákra, valamint a fejet és testet is védő plexipajzsokat rendszeresítettek.

A szakértő kifejtette hogy sok irányból jönnek olyan férfiak, akik harci tapasztalattal rendelkeznek, vagy kaptak olyan kiképzést. Szíriában polgárháború dúl és az Iszlám Állam kiképezte a harcosait a közelharctól kezdve városi harcon át, egészen a robbanószerekig. Horváth József szerint ahogy a jó idő kezd beköszönteni egyre több migráns fog elindulni.

Hetekig, hónapokig próbálkoznak

Taxissal egyeztetnek a fuvarról a migránsok Zomborban, rendszeresek az ilyen jelenetek a szerb–magyar határ szerbiai oldalán. Az M1 korábbi riportjából kiderül, hogy egészen aggasztóak az első másfél hónap adatai, még a tavalyinál is nagyobb a nyomás, pedig 2015 óta 2021 volt a legdurvább év ebből a szempontból. A bevándorlók is tudják, hogy a kerítésen nehezen jutnak át, de ha kell hetekig, hónapokig próbálkoznak. Közben beköltöznek a határ menti települések üres házaiba.

„Nincsen útlevelünk, nem tudunk törvényesen menni, úgyhogy illegálisan próbálkozunk Magyarországon keresztül. Egyszer már próbálkoztam, de a magyar rendőrök visszaküldtek Szerbiába” – mesélte egy migráns, aki azt állította hogy Afganisztánból érkezett.

„Megérkezek velük ide Zomborba, itt várják őket a taxisok, és illegális útvonalon hatalmas összegekért átszállítják őket Magyarországra. A többi utas ezt tűri. Van hogy 15-20 percig szellőztetem a buszt utánuk” – mondta a belgrádi buszsofőr.

A magyar oldalon, közvetlenül a kerítés mellett már naponta fordul elő, hogy a migránsok csapatostól rontanak neki a határzárnak és megpróbálnak áttörni.

Idén már több mint 50-szer támadtak a határt védő rendőrökre és katonákra, és csaknem 20 ezer alkalommal kellet intézkedni a migránsokkal szemben Magyarországon.