Budapesten tárgyalt hétfőn a NATO Erők Szárazföldi Parancsnoka

Hivatalában fogadta február 21-én, hétfőn Benkő Tibor honvédelmi miniszter Roger L. Cloutier altábornagyot, a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság parancsnokát, akivel az Ukrajna körül kialakult válságról is tárgyaltak – számolt be a honvedelem.hu

Cloutier altábornagy elmondta: jelenlegi útja során látogatást tesz az Ukrajna körül kialakult feszült biztonsági helyzet miatt érintett szövetséges államokban, koncentrála Közép- és Dél-Kelet-Európa országaira. Aláhúzta: a szövetség eddig elsősorban megelőző intézkedéseket tett, és növelte a NATO reagáló erők készültségét. Elismerően szólt a hazánk által szervezett és vezetett közös kiképzések és gyakorlatok szerepéről, valamint azok fontosságáról.

Hivatalában fogadta február 21-én, hétfőn Benkő Tibor honvédelmi miniszter Roger L. Cloutier altábornagyot, a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság parancsnokát, akivel az Ukrajna körül kialakult válságról is tárgyaltak. Fotó: honvedelem.hu.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a találkozón megerősítette:

Magyarország rendelkezik azokkal a katonai képességekkel, amelyek a jelenlegi helyzetben az ország megvédéséhez szükségesek. Ezek mellett a Magyar Honvédség védelmi képességének összehangolása érdekében – két vagy többoldalú együttműködések keretében – rendszeresen közös kiképzéseket tart.

Benkő Tibor szólt arról is, hogy az együttműködő képességünk erősítése érdekében Magyarország már 2018-ban kezdeményezte és megkezdte a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság felállítását és folyamatosan fejleszti haderejét, amely által a Magyar Honvédség a közép-európai térség egyik meghatározó hadseregével fog rendelkezni.

Cloutier altábornagy elismerően nyilatkozott a haderőfejlesztés terén elért magyar eredményekről, a felajánlásokról és az eddigi magyar erőfeszítésekről, amelyeket a NATO egységének megőrzése és az Ukrajna körüli konfliktus párbeszéd útján történő rendezése érdekében történtek. Emellett megerősítette a közös gyakorlatok fontosságát, amelyekből Magyarország eddig is kivette és mint látja, most is kiveszi részét. A NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka arra figyelmeztetett: az ukrán válság eszkalálódására fel kell készülnünk, de látja, hogy Magyarország és a Magyar Honvédség ezen a téren is konkrét elgondolásokkal és tervekkel rendelkezik.

Benkő Tibor emlékeztetett arra, hogy az Ukrajna körüli feszült helyzet mellett sem feledkezhetünk meg a törékeny Nyugat-Balkán biztonságáról. „Magyarország számára a keleti fenyegetések kezelése mellett stratégiai prioritás a déli kihívások kezelése” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: mivel számunkra a régió biztonsága kiemelt fontosságú, a nemzetközi műveletekben részt vevő magyar katonák többsége a Balkánon szolgál. „Részt veszünk olyan regionális együttműködési keretekben, mint az olasz–magyar–szlovén Többnemzeti Szárazföldi Kötelék és a Közép-Európai Védelmi Együttműködés, melynek egyik fő fókusza a balkáni régió stabilitásának megőrzése” – mondta Benkő Tibor.