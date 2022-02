Szélvihar és havazás – figyelmeztető előrejelzéseket adott ki az OMSZ

Öt megyében is elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki. Az elkövetkezendő 24 órában havazásra, hózáporra és viharos széllökésekre lehet számítani az ország egyes területein.

Hidegfront vonul át felettünk, emiatt túlnyomóan borult időben lesz részünk, és a front mentén eső, zápor több helyen előfordulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Hétfő estétől átmenetileg felszakad a felhőzet, és legkésőbb a déli és keleti tájakon is megszűnik a csapadék. Az éjszaka második felében a Dunántúlon ismét felhősödés várható, és helyenként zápor, hózápor is lehet – számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kedden alapvetően többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződéssel, amelyekből néhol zápor, hózápor is kialakulhat.

A késő délelőtti óráktól kezdődően a Dunántúlon egyre többfelé viharos (60-70 km/h) lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A magasabban fekvő helyeken, valamint intenzív záporos csapadék esetén átmeneti 75-80 km/h-t elérő széllökések is előfordulhatnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyében adott ki keddre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést. Tájékoztatásuk szerint kora estére mérséklődik majd a szél.

(Fotó: OMSZ)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +4 fok között alakul, de az északi fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 12 fok között várható.

A címlapfotó illusztráció.