Már 6,389 millió a beoltottak száma Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 389 336, közülük 6 156 649-en a második, 3 791 546-an a harmadik oltást is megkapták. Az elmúlt három napban 13 261 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 759 685-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban meghalt 233, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 299-re emelkedett – közölte a hétvégi összesített adatokat a koronavirus.gov.hu hétfőn.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 526 826, az aktív fertőzöttek száma 189 560-ra csökkent. Kórházban 4741 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. A hétvégi oltási akcióban is több ezren vettek részt, emellett a regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz – írták a közleményben.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már négy hónapnál régebben kapták meg korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írták, hozzátéve, a harmadik oltás után ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. A kormányzati portál közölte: a negyedik oltás is foglalható és kérhető már, akár az oltási akciókban is.

A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.

Az olthatóság megítéléséért az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal, a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve, a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs – írták.

Az 5-11 évesek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Emlékeztettek: az eredetileg tervezett február 15. helyett csak május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Azok a védettségi igazolványok, amelyeket a fertőzésen átesettség alapján állítottak ki, május elsején veszítik el az érvényességüket.

Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül megkapta a második, illetve a harmadik oltását is.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, a vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

A munkáltatók előírhatják az oltást dolgozóiknak.

Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál erről a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ebben az esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást – írták.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (307 688) és Pest megyében (241 276) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (101 801), Győr-Moson-Sopron (94 592), Szabolcs-Szatmár-Bereg (94 255), Hajdú-Bihar (92 622) és Bács-Kiskun megye (89 431). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (37 387).

Hatósági házi karanténban 16 290-en vannak, a mintavételek száma 10 662 822.