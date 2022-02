Szentkirályi Alexandra: Havonta akár több tízezer forinttal is nőhet a fiatalok jövedelme

Több tízezer forinttal nőtt havonta a 25 év alattiak jövedelme Magyarországon, miután januártól már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez éves szinten akár félmillió forint többletjövedelmet jelent nekik. A fiatalok SZJA-mentessége világszerte is egyedülállónak számít, hazánkon kívül csak Lengyelország alkalmazza. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ezzel kapcsolatban egy videót töltött fel a közösségi oldalára, amelyben egy 24 éves fiatalt kérdezett – egy év után ismét – arról, hogy számára most mekkora segítséget jelent ez a kormányzati intézkedés – számolt be az M1 Híradója.

25 év alattiak SZJA-mentessége „Tamással egy évvel ezelőtt beszélgettem, de akkor még csak Zoom-on keresztül, akkor is arról faggattam, hogy hogyan fogja érinteni az ő életét az, hogy a 25 év alattiak szja-mentességi idén elindul" – fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában a kormányszóvivő. A videóban szereplő Tamás már egy évvel ezelőtt is dolgozott, viszont azóta van egy nagy invenció. Az szja-mentes fiatalok közé Tamás is beletartozik, így januártól neki is szja-mentesen érkezik a jövedelme.