Orbán Viktor: Háromszor több pénzt fordítunk vidékfejlesztésre, mint eddig

Új magyar gazdaság épült ki 2010 óta, a választás tétje, hogy maradjon ez, vagy visszamegyünk a régibe, a 2010 előttibe - erről beszélt Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján. Évek óta megszokott, hogy a miniszterelnök felszólal ezen a rendezvényen. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jó állapotban volt, amikor kezdődött a világjárvány, „ütésállónak bizonyult” a válság alatt, ennek köszönhető, hogy gyors a az újraindítás.

A választás tétje, hogy marad-e az új magyar gazdaság, vagy Magyarország visszatér az úgynevezett régi gazdaságba – így foglalta össze a választás tétjét Orbán Viktor. A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján úgy fogalmazott: 2021-ben 7,1 százalékkal erősödött a magyar gazdaság.

„A kilábalás az gyors, erőteljes és V alakú kilábalás, és ennek a V-nek a másik szára ez hosszabb, mint az első. Ezt nevezte a jegybank elnöke helyesen kanyarban történő előzésnek. Kellő szerénységgel, de magabiztosan hadd mondjam azt, hogy a válságkezelés Magyarországon sikeres volt”

– tette hozzá a kormányfő.

Komoly tétje van a választásnak

Orbán Viktor azt mondta: a magyar gazdaság jó állapotban volt, amikor kezdődött a világjárvány és ütésállónak bizonyult a válság alatt. Ennek köszönhető a gyors gazdasági újraindítás.

A kormányfő beszélt a kormány 4 stop politikájáról is. Azt mondta: a rezsistop, az üzemanyagárstop, a kamatstop és az élelmiszerárstop mind olyan intézkedés, amely szükséges ahhoz, hogy az ország kilábaljon a válságból. Ahogy fogalmazott: rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedések kellenek.

„Rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedések. Válság idején nincs normatív gazdaságpolitika. Be kell avatkozni. Konkrét döntések vannak, konkrét kihívások és konkrét orvosság”

A miniszterelnök a következő időszak 5 nagyobb kockázati tényezőjét is felvázolta. Ezek közé sorolta a külföldi tulajdonú cégek kockázatát, ahogyan azt is, hogy az exportáló nagyvállalatok között egyelőre kevés a kis- és középvállalkozás. Orbán Viktor megoldandó problémának nevezte azt is, hogy a magyar vidék Budapesthez képest még mindig lemarad.

„Az a tervünk, hogy a 2021-2027 között, ugye ez a költségvetési uniós periódus – 4265 milliárd forintot fogunk fordítani a magyar vidékre, ez megháromszorozza a korábbi összeget. Tehát úgy kell számolni, hogy az előttünk álló 7 évben háromszor több pénzt szeretnénk elkölteni vidékfejlesztésre, mint tettük korábban” – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy eddig is számos esetben csökkentették az adókat, de még mindig van olyan társadalmi csoport, ahol akad tennivaló, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új, 10 éves megállapodásában ezt az adócsökkentési javaslatot is rögzítették.

„Van olyan csoport – ez a nem gyerekes, tehát gyerek nélküli – átlagbérrel rendelkezők adóéke, ami magasabb, mint az uniós átlag. Itt kell még majd beavatkoznunk”

Az adórendszer kapcsán Orbán Viktor azt mondta: egy OECD- tanulmány szerint a magyar adószabályozás a világ tizenharmadik legversenyképesebb rendszere. Úgy fogalmazott, hogy ha ezt a rendszert szétszedik, akkor drámaian romlik a magyar gazdaság versenyképessége.