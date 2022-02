Fegyverekkel támadnak a déli határnál a migránsok

Fegyverrel fenyegették bevándorlók a magyar rendőröket és katonákat a déli határnál. Az elmúlt napokban többször is puskával, pisztollyal indultak a migránsok a magyar határhoz, de volt, hogy farönkökkel és kövekkel támadtak az egyenruhásokra. Egyre sokasodnak az erőszakos támadások a déli határnál: másfél hónap alatt csaknem annyi esetről számoltak be a rendőrök, mint tavaly egész évben – közölte az M1 Híradója.

Magyarország határa napjainkban – Ezzel a címmel tette közzé ezt a videót pénteken a rendőrség a hivatalos oldalán.

A hétperces drámai felvétel a járőrök éjjeli bevetését mutatja meg a déli határnál. Jól látszik, hogy a migránsok több csoportja létrákkal próbál átmászni a kerítésen. Amikor ez nem sikerül a létrákkal teljes erejükből megütik az őket pajzzsal megközelítő rendőröket.

A felvételeken látszik, hogy a migránsok nagy csoportokban támadnak. Többen az arcukat is eltakarják, de akkor sem riadnak vissza, ha a hatóságok túlerőben vannak. Ha elfáradnak egy ideig visszavonulnak, majd valamivel arrébb újrakezdik a támadást.

Csőre töltötte a pisztolyát, majd fenyegetőzve a járőrökre fogta egy férfi a déli határon. Ezt követően valamiért meggondolta magát, és zsebre tette a fegyverét – ezeket a felvételeket is a rendőrség tette közzé. Itt azonban még nem ért véget a támadás, hosszú percekig kövekkel és fahusángokkal dobálták a katonákat, majd egy létrával próbáltak átjutni a kerítésen, sikertelenül.

Egyre gyakoribb, hogy a migránsok és az embercsempészek már nem csak botokkal és gázspray-vel támadják a rendőröket. A magyar honvédség járőrei szerdán két férfire lettek figyelmesek, akik egy távcsöves puskával pásztázták a határszakaszt. Közben integettek és mutogattak a katonáknak.

Az elmúlt napokban több határátlépési kísérletnél is előkerültek 1-2 centiméteres üveggolyók is, amiket csúzlival lőttek, vagy nagy erőkkel dobtak a rendőrök felé.

A magyar-szerb határszakaszt felosztották egymás között az embercsempészek, akik éles lőfegyverekkel és vágó-szúró eszközökkel is fel vannak szerelve.

„Egyelőre a határ mellett látjuk azt, hogy felfegyverkezve illetve fegyverrel is el vannak látva ezek a csempészek, akikről azért el kell mondani, hogy ugyanolyan migránsok Szerbia területén, hiszen ezeknek a csempészeknek a nagy része migránsként, méghozzá illegális módon érkezik Szerbia területére. És a céljuk az, hogy jó pár hónapon keresztül dolgozzanak a szervezetnek ezalatt az idő alatt megfelelő mennyiségű eurót halmozzanak fel és ezek után ők is elhagyják a területet és mondjuk Nyugat Európába távoznak” – mondta az M1 Híradónak Boross Zoltán, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgató-helyettese.

Azt, hogy a határsértők egyre bátrabbak és agresszívebbek a számok is alátámasztják. Amíg tavaly egész évben 65 alkalommal támadtak illegális bevándorlók a rendőrökre, addig idén másfél hónap alatt csaknem 50-szer. A támadások során pedig egyre több esetben kerülnek elő éles lőfegyverek is.

Szabadkán és környékén folyamatos a migránsok jelenléte, a belvárosban, a bevásárlóközpont környékén tanyáznak, mert a helyi kisboltokba nem engedik be őket a korábbi lopások miatt – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

A hatóságok rendszeresen begyűjtik őket, de a befogadóközpontokból folyamatosan visszatérnek a városba. Legutóbb egy algériai férfit fogtak el a rendőrök, aki már több házba is betört a környéken.

Horgosan a migránsok a lakatlan házakba költöznek. A helyiek elmondása szerint este már félnek az utcára kimenni.

Ebben az évben közel 20 ezer alkalommal próbálkoztak illegálisan Magyarországra lépni a bevándorlók – mondta a közmédia tudósítója helyszíni riportjában.