Videón, ahogy fegyveres migránsok támadják a magyar határt

A Police.hu-n megjelent videóban durva jelenetek láthatók. Egyre több támadás éri a határt védő rendőröket és katonákat. A kormány közösségi oldalán azt írja, hogy már fegyverrel is fenyegetnek a déli határon az országba betörni kész migránsok.

Ahogyan az az alábbi videón látható, botokkal, kövekkel, csúzlikkal és létrákkal felszerelkezett, érthetetlenül és artikulálatlanul üvöltöző migránsok támadták meg a magyar határt és a határt védő rendőröket és katonákat is.

A kormány is beszámolt a közösségi oldalán az egyre agresszívabb támadásokról. Kiemelik, hogy „már fegyverrel is fenyegetnek a déli határon az országba betörni kész migránsok”, amelyről videót is közzétettek:

A Police.hu a tegnapi napon is közzé tett egy videót , amelyből kideült, hogy már nem csak kövekkel, botokkal vagy gázspray-vel támadják a rendőröket és a katonákat a déli határon. Az elmúlt napokban a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon üveggolyókat dobtak vagy lőttek a határ védői felé, és két esetben fegyvert vagy annak utánzatát is láttak az illegális migránsoknál.

A déli határon folyamatos a migrációs nyomás, és több támadás is érte már a magyar rendőröket szolgálatteljesítés közben. A legemlékezetesebb eset a 2015-ben Röszkénél kirobbant zavargás volt, a határ túloldalán összegyűlt migránsok megrohamozták a határkerítést.