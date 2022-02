Szentkirályi: Nem vagyunk hajlandóak lemondani arról, hogy a gyermekeinket megvédjük

Politikai bunkósbotként használják a jog eszközét Magyarországgal szemben – így reagált az Európai Bíróság döntésére Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki a közmédiának azt mondta: a bíróság már korábban közölte, hogy mi várható, ez pedig megkérdőjelezi az eljárás korrektségét.

Politikai döntés született

A gyermekvédelmi törvény megalkotása óta a szokásosnál is erőteljesebb politikai nyomás van Magyarországon

– fogalmazott a szóvivő, aki azt is hangsúlyozta: a kormány nem ért egyet azzal, hogy jogállamisági feltételekhez kössék az uniós támogatások kifizetését. „A magyar kormány álláspontja az, hogy a hitelfelvétel is a 27 tagállam közös döntése volt, ebben mi is benne voltunk” – emlékeztetett a szóvivő. Hozzátette: a piaci és más engedmények, „amiket egyébként az EU felé teszünk”, folyamatosak.

Ezek a pénzek járnak Magyarországnak

Tehát ezek a pénzek járnak Magyarországnak, mi erről nem mondunk le – mutatott á. Ugyanakkor

arról sem vagyunk hajlandóak lemondani, hogy a gyermekeinket megvédjük,

„nem fog tudni Brüsszel minket a gyermekvédelmi törvényben megakadályozni semmilyen zsarolás árán sem” – szögezte le Szentkirályi. „Ahogy haladunk előre az időben, szépen vissza fog állni az infláció a megszokotthoz közelihez, és nyilván mi is csak addig szeretnénk ilyen intézkedéseket, ilyen kényszerű intézkedéseket fenntartani, amíg arra szükség van” – utalt a szóvivő az infláció okán tett intézkedésekre.

Ideiglenes beavatkozás

„Egyszerűen olyan helyzetbe kerültünk a magas infláció miatt, hogy kell tudnunk segíteni az embereknek” – így a szóvivő, rámutatva, hogy a sokaknak

„most van problémájuk, most kellett beavatkozni”.

A meghozott intézkedésekről elmondta: „ezt ideiglenes beavatkozásnak tartjuk”. Úgy fogalmazott: erre most azért van szükség, „hogy ezt az időszakot át lehessen vészelni”. Arra törekszenek, hogy más módon is erősítsék az embereket, tette hozzá Szentkirályi.