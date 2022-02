Szanyi Tibor Márki-Zaynak: Fogd vissza magad!

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom listavezetője arra kéri a baloldal kormányfőjelöltjét, hogy hagyja abba az emberek alázását, „az utálatos fasisztázást, kommunistázást, cigányozást, zsidózást, buzizást”. Szanyi Tibor volt szocialista képviselő szerint néhány ezer ember hergelésével nem lehet eredményt elérni a választáson.

„Kedves Péter, nagyon kérlek, fogd vissza magadat!”– kezdi a baloldal miniszterelnök-jelöltjének címzett nyílt üzenetét az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (Iszomm) alapítója és listavezetője. A párt Facebook-oldalán posztolt videóban Szanyi Tibor arra kérte Márki-Zayt, hogy

„hagyja abba ezt az utálatos fasisztázást, kommunistázást, cigányozást, zsidózást, b*zizást”,

mert a hódmezővásárhelyi polgármester ezen megjegyzései felettébb méltatlanok a mai magyar valósághoz.

A volt MSZP-s politikus a szkeccshez írt posztjában arra is megkéri Mári-Zayt, hogy fejezze be „mások alázását”. Mint írja, az emberek arra kíváncsiak, hogy „lesz itt jóllét, hogyan számoljuk fel a szociális válságot, hogy lesz fedelük a friss házasoknak, normális bérek, értelmezhető nyugdíjak, ingyenes egészségügy és színvonalas oktatás”.

„Nem gondolom, hogy pár ezer ember hergelésével meg ilyen médiashow-kkal érdemben lehet eredményeket elérni, legfeljebb a nép lelkét rongáljuk”

– fogalmaz a videóban Szanyi Tibor.

Mint arról csütörtökön a hirado.hu is beszámolt, Szanyi Tibor a Magyar Hírlapnak adott interjúban azt mondta, már Márki-Zay Péter sem hisz a saját győzelmi esélyében, mondjon bármit is, a DK pedig a lehető legerősebb frakció felépítésére készül. Megjegyezte, hogy Gyurcsányéknak már nem érdeke Márki-Zay sikere, „ez a pali az összevissza beszédével egyébként is szétzilál minden esélyt”. Szanyi kijelentette: a Márki-Zay Péter által jelzett negyven százalék az ellenzéki összefogás győzelmi esélyét illetően gyakorlatilag nulla.

