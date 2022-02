Orbán Viktor: A baloldal elvett, amikor adnia kellett volna

A miniszterelnök a járvány okozta válság alatti legnagyobb gazdasági teljesítménynek azt tartja, hogy a családtámogatási intézkedések is fennmaradhattak. Évértékelő beszédében kiemelte az szja-visszatérítést, a 13. havi nyugdíj visszavezetését és a fiatalok szja-mentességének bevezetését.

„A tizenharmadik havi nyugdíj nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány–Bajnai-kormány elvett” – hangoztatta a miniszterelnök múlt szombati évértékelő beszédében.

Idén februárban az idősek megkapták a teljes 13. havi nyugdíjat, amit a januári 5 százalékos emelés is érint, így még nagyobb összegre számíthattak. Az emelés, mely januártól lépett életbe, egy átlagnyugdíj esetében havonta plusz 7500 forintot jelent.

A 13. havi nyugdíj visszaépítését négy lépésben valósította volna meg a kormány: minden év februárjában plusz egyheti nyugdíjat kaptak volna az idősek. A gazdaság jó teljesítménye azonban ezt felülírta, így sikeresen vissza lehet vezetni a Gyurcsány–Bajnai-kormányok által elvett juttatást.

A pluszjuttatás nemcsak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik. Mintegy kéttucatnyi ellátásban részesülő kap most 13. havi ellátást, tehát az öregségi nyugdíjasokon kívül megkapta az összes hozzátartozói nyugellátásban részesülő is. Az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, a korhatár előtti és szolgálati ellátásban részesülők is számíthattak a plusz nyugdíjra, ezenfelül a rokkantnyugdíjasok, rehabilitációs ellátásban részesülők is.

Az intézkedés Magyarország lakosságának mintegy egynegyedét érinti.

Egy átlagos nyugdíjas esetében, aki 150 ezer forint körüli juttatást kapott decemberben, januártól már 7500 forinttal többet, összesen 157 500 forintot jelent. Vagyis februárban ennek az összegnek a duplája, azaz 315 ezer forint érkezett az arra jogosult átlagnyugdíjasoknak.

Azonban a nyugdíjprémiumról sem szabad elfeledkeznünk, hiszen az előrejelzések szerint a gazdasági növekedés idén is meghaladja a 3,5 százalékot, így az idősek az év végén is jó eséllyel számíthatnak pluszjuttatásra.

Szja-mentesség

Orbán Viktor évértékelő beszédében emlékeztetett arra is, hogy az idősek mellett a fiatalok is számíthatnak a polgári kormányra. Bevezették a 25 év alattiak szja-mentességét, ezzel segítve az életkezdést.

Az érintettek februárban kapták meg első jövedelmüket, melyet nem terhel személyi jövedelemadó. Az intézkedés 280 ezer dolgozó fiatal számára évente mintegy félmillió forint többletbevételt jelent. A kedvezményt automatikusan érvényesítik, s a fiatalok utoljára abban a hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket.

Azokat a fiatalokat is érinti az adómentesség, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. Ebben az esetben átlagosan havonta nyolcvan órát dolgozva 96 ezer forintot vihetnek haza, ami 14 ezer forinttal több, mint amit az adómentesség bevezetése előtt kaptak kézhez.

A fiatalok foglalkoztatottsága jelenleg másfélszer akkora, mint tíz évvel ezelőtt, egyre több fiatal dolgozik akár még a tanulmányai végzése mellett is.

A családok a meglévő támogatások mellett az adójukat is visszakapják

A kormányfő beszédében külön kitért arra, hogy a járvány okozta gazdasági válság ellenére „a családoknál sem kellett behúzni a kéziféket”.

A magyar gazdaságtörténet eddigi legnagyobb adócsökkentése valósul meg 2022-ben. Ennek keretében mintegy 1,9 millió szülő kapta vissza a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját február 15-ig.

A kormány vállalta, hogy a gazdaság sikeres újraindításának a magyar családok is a részesei lesznek. A magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett szja-t.

A visszatérítés személyenkénti maximális mértéke 809 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy az átlagbér szintjéig minden szülő visszakapja a befizetett személyi jövedelmadóját.

2008-as pénzügyi világválság eltérő kezelése megmutatta, hogy van más út

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelése és a 2008-as pénzügyi világválság eltérő kezelése megmutatta, hogy válságot nem megszorításokkal kell kezelni, van más út.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy azok, akik ma a hatalom megszerzésére jelentkeznek, már egyszer bizonyítottak: „A Gyurcsány–Bajnai-kormány egészen más utat járt, mint mi. Ők hátrafelé mentek. Elvették a tizenharmadik havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét is, fizetőssé tették az egészségügyet is, kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát.”