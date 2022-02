Nyomás alatt hazánk, Magyarországot lejárató gépezet működik

Újabb leleplező anyagot közölt a Magyar Nemzet, amely azt mutatja be, hogyan működik a Magyarországot lejárató gépezet. Ez alkalommal egy francia blog írta meg a részleteket, az oldalt azóta már törölték. A bejegyzésből az derült ki, hogy egy nem kormányzati szervezet által irányított újságírói csoport hogyan fest torz képet Magyarországról.

Torz képet festenek Magyarországról

Íme! Így működik a Magyarországot lejárató gépezet – vagyis a tájékozatlan külföldi újságírók miképpen festenek torz képet Magyarországról – erről tett közzé újabb írást csütörtökön a Magyar Nemzet. A lap most egy francia blogon megjelent leleplező anyagot szemléz, amelyből egyebek mellett az is kiderül, hogy egy NGO irányítása alatt álló újságírói szervezet milyen módon vett részt a hazánk ellen szervezett lejárató kampányban.

A szóban forgó nonprofit szervezet, az Újságok és Hírkiadók Világszövetsége részben Soros-alapítványa. A rendszer ezernyi médium mellett olyan orgánumokat kapcsol össze, mint a The Financial Times, a The Economist, a The New York Times, a Die Welt, vagy a La Repubblica. Európai vezetője elismerte, volt már példa arra, hogy az unión és az Európai Parlamenten keresztül gyakoroltak nyomást Magyarországra.

„Vannak alapítványok például, mint a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, vagy számos egyéb szervezet, amelyek szintén nagyon aktívak Magyarországon. Úgyhogy igen, ez is a munkánk része. Minket ezek az alapítványok finanszíroznak” – fogalmazott a vezérigazgató, aki arról is beszélt, hogy a világ legnagyobb lapjainak olvasói már megszokhatták, hogy Magyarország rendszeresen az újságírók látókörébe, sőt célkeresztjébe kerül. Ez persze nem véletlen. A Magyarországról készített felméréseik azoknak az újságíróknak az asztalára kerülnek, akik nem, vagy alig ismerik hazánkat, cikkeikkel pedig a közvéleményt és a politikusokat hangolják Budapest ellen.

A Magyar Nemezet hivatkozott a blog oldalára is. A linkre kattintva viszont hamar kiderült, hogy a bejegyést utólag törölték. Mint fogalmaznak: az nem felelt meg a szerkesztőség szabályzatának.

Nem az első eset, amikor a hazánkat célzó kettős mércét leleplező dokumentumok kerülnek nyilvánosságra. A Soros Alapítvány egykori igazgatója is részletesen elmesélte, hogyan működik a brüsszeli kettős mérce. A felvételt a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra. „Gondolja, ha szocialista lenne a magyar miniszterelnök, akkor máshogy állna hozzá a média és az unió?” – hangzik el a kérdés, és jön rá a válasz: „teljes mértékben!”



Andrej Nosko ismerte el így, hogy a Magyarországot ért külföldi bírálatok mögött politikai elfogultság van. Szerinte a balliberális elit mindent megtesz egy ország lejáratására, ha nem nekik kedves politikai erő kormányoz ott, másokkal szemben viszont jóval elnézőbbek. Kísértetiesen hasonló kijelentéseket tett a Magyarországot rendszeresen bíráló, jelenleg Washingtonban élő szlovák kutató, Dalibor Roháč is egy másik felvételen. „Ha Orbán Viktort leváltanák és ismét a szocialisták kerülnének kormányra Magyarországon, Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének” – fogalmazott.

A kutató korábban az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is szankciókat sürgetett hazánk ellen. Ő javasolta például a The Washington Post blogján, hogy fagyasszák be a Magyarországnak járó kiadásokat. Most viszont elmondta, miért és hogyan támadják hazánkat. Szerinte ha egy tagállam azt csinálja, amit kérnek, akkor békén hagyják. De aki szembemegy Brüsszellel, azt megbüntetik.

