48 perc – A baloldali ellentétek erősíthetik az összefogáson kívüli pártokat

A baloldali pártok listaállítása körüli anomáliák és a protesztpártok szerepe is szóba került a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal G. Fodor Gábor és Fodor Gábor voltak.

Lánczi Tamás felidézte, hogy a baloldal közös listaállítása még várat magára, és egyre inkább jelennek meg hajszálrepedések az együttműködésben.

Kapcsolódó tartalom

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint nagyobb politikai konfliktusokra már nem érdemes számítani, de kisebb kiugrások, jelöltcserék elképzelhetőek.

G. Fodor Gábor szerint az összefogás lendülete mégsem akkora, hiszen a listaállítás körüli késlekedésből lehet látni, hogy mennyire egymásnak ellentartó érdekek vannak a baloldalon. Azon megy a huzakodás, hogy kinek hány helye legyen, magyarul kinek jusson több állami támogatás.

A politológus ennek alapján egyetértve Fodor Gáborral azt várja, hogy nagyobb konfliktus már nem valószínű, de kisebb repedések még biztosan lesznek.

Lánczi Tamás felvetette, hogy a Kétfarkú Kutya Párt is jelen van, amely az elégedetlen baloldali szavazók számára akár alternatíva is lehet.

Fodor Gábor szerint a Kétfarkú Kutya Párt a liberálisok menedéke is lehet, amellett hogy a baloldallal vagy a kormánnyal elégedetlen szavazókat is be tudja csatornázni. Az MKKP-ra adott szavazat protesztszavazat lesz, de a Mi Hazánk kapcsán az oltásellenesség is hívószó lehet.

G. Fodor felhívta a figyelmet arra, hogy némelyik összefogáson kívül maradt kis párt, így az MKKP vagy a Mi Hazánk erősebb, mint Karácsony Gergely pártja vagy az MSZP.

A teljes adást itt tekintheti meg: