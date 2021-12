Százéves melegrekord dőlt meg az év utolsó napján

101 éves rekord dőlt meg a Fertő partján, valamint országos és budapesti szinten is melegrekordok dőltek meg szilveszterkor – közölte Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szokatlanul enyhe levegő áramlott az ország legnagyobb része fölé a mai napon, így az északkeleti megyék és a Balaton-part kivételével 10 és 18 fok között alakultak a csúcsértékek. 101 éves rekord dőlt a Fertő partján. A Fertőrákoson mért 18 fokkal pedig az előzetes adatok alapján megdőlt az országos napi melegrekord is. A korábbi csúcs 16,5 fok volt (Sopron, 1920). Érdekesség, hogy a régi csúcshoz képest közel 10 mérőállomásunkon mértek magasabb értéket.

Emellett pedig – ugyancsak előzetes adatok alapján – a budapesti napi rekord is a múlté. 2002-ben ezen a napon 14,0 fok volt a fővárosban, most viszont Pestszentlőrincen 15,4 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ha nem is ennyire, de közel ennyire enyhe idő lesz az új év első napján is, így az aznapi (országos: 15,3 fok Sopron, 1921 és Budapest: 13,0 fok, 1921) rekordok megdőlésére is bízvást lehet számítani.

