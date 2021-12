Fontos változások lépnek életbe 2022-ben

Adócsökkentések, béremelkedés, szja-visszatérítés, nyugdíjemelés és 13. havi nyugdíj, kamatstop – sok olyan intézkedés lép életbe a jövő év elején, amelyik megkönnyíti az idősek, fiatalok, családok, hitelesek, vállalkozók életét. Dömötör Csaba államtitkár szerint azért van pénz ezekre, mert a járvány ellenére erősödött a gazdaság – hangzott el az M1 Híradóban.

Fontos változások 2022-ben

Mivel a gazdaság a járvány ellenére is erősödött, ezért tovább lehet csökkenteni az adókat, és tovább lehet növelni a béreket, valamint a támogatások körét – erről beszélt Dömötör Csaba a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban.

Az államtitkár arra emlékeztet: január elsejétől 200 ezer forintra nő a minimálbér, 260 ezer forintra pedig a szakmunkás minimálbér. Ez háromszoros növekedés 2010-hez képest.

Jövőre folytatódnak a béremelések is. 2016 óta minden évben többet vihettek haza az ápolók. Januártól újabb 21 százalékkal nő a fizetésük. De az orvosok is magasabb bérrel számolhatnak. Egy három éve rezidensként dolgozó orvos átlagosan havi 788 ezer forintra számíthat, míg egy olyan orvos, aki több mint két évtizede van a pályán, több mint 2 millió forintot is kaphat.

Emelkedik a bölcsődei dolgozók, a tanárok, az óvónők, a kulturális- és szociális ágazatban dolgozók bére, ahogy a rendvédelmi dolgozóké és a katonáké is. A hivatásos állomány tagjai pedig hathavi fegyverpénzt is kapnak.

Azért, hogy a versenyszférában is tovább emelkedjenek a fizetések, a kormány jelentős adócsökkentésekről döntött. Így januártól 17-ről 13 százalékra csökken a munka közterhe. A magyar vállalkozásoknak így nagyobb mozgástere lesz abban, hogy magasabb fizetést adjanak – mondta Dömötör Csaba. Az államtitkár kiemelte: 2022-ben minden korosztály számíthat plusz támogatásra.

„Egy régi adósságot törlesztünk azzal, hogy visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat teljes egészében. 2009-ben elvették, most visszaépítjük. Januártól emellett minden nyugdíj emelkedik 5 százalékkal” – mondta Dömötör Csaba.

Az államtitkár kiemelte: mivel a gazdaság ismét erősödik, ezért lehetőség van a családi adóvisszatérítésre is. Ez azt jelenti, hogy a gyermeket nevelő szülők visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagbér szintjéig. Erre korábban nem volt példa, ami akár több százezer forintos támogatást is jelenthet.

Újdonság az is, hogy januártól a 25 év alatti fiatalok, ha munkát vállalnak, nem kell jövedelemadót fizetniük. Ez átlagosan havi 41 ezer forint pluszt jelent – fogalmazott az államtitkár.

„Mi 2022-ben is azért dolgozunk, az oltási programmal végre magunk mögött hagyjuk a járványt és mindeközben működjön, sőt erősödjön az ország és ezt mindenki érezze is a saját életében, éljen az ország bármely részén. Szeretnék köszönetet mondani minden magyar embernek, amiért helyt álltak és helytállnak egy rendkívüli helyzetben”

– hangsúlyozta.

Dömötör Csaba mindenkinek egy járványtól mentesebb új esztendőt kívánt, olyan évet , amely – mint fogalmazott – a további építkezésről és gyarapodásról szól az élet minden területén.