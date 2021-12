Tőkések érdeke a kormányváltás – erről írt az Index

Alig több mint egy hónapja jelentős fordulatot vett a Városháza-ügy. Az Anonymusként ismert maszkos alak ugyanis egy olyan hangfelvételt tett közzé, amelyen Bajnai Gordon is beszélt. A volt baloldali miniszterelnök megerősítette: a főváros eladná a Városházát, de utalást tett arra, hogy a választások előtt szerinte kockázatos lenne a projekt.

Az Anonymus-videókban felmerült, hogy jutalékos rendszer működik a Városházán. Bajnai Gordon pedig úgy fogalmazott: sok a „cápa” a fővárosi vezetésben, ahol mindenkinek részterületei vannak.

Kapcsolódó tartalom

Bajnai Gordon úgy került képbe a Városháza-ügyben, hogy Anonymus közzétett egy fotót, amelyen közösen látható régi wallisos üzlettársával, Gansperger Gyulával, akit Bajnai Gordon régi harcostársának nevezett. A volt baloldali miniszterelnök neve azonban már egy másik felvételen is szóba került. Ezen Gansperger Gyula arról beszélt: több embert is Bajnai Gordon ajánlott be Karácsony Gergelynek, köztük a jelenlegi helyettesét, Kiss Ambrust is. A volt miniszterelnök szerepe ezután tovább erősödött az ügyben – hangzott el a Híradóban.

A hírműsorban a Városháza-ügy furcsa mellékszála is szóba került. Az Index.hu Bajnai Gordon és Kabul rózsája címmel szerdán közölt cikket, amelyben a korábban nyilvánosságra került Anonymus-hangfelvételek alapján arra hívta fel a figyelmet:

Gansperger Gyula arról is beszélt, hogy bizonyos külföldi tőkésköröknek anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy megbukjon a mostani kormány. A parlamentben ülő, külföldi érdekeket képviselő politikusok vezetője pedig maga Bajnai Gordon. A korábban Kabulban is megfordult Szabó Tímeát, Karácsony Gergely párbeszédes társelnökét pedig Gansperger egyenesen CIA-ügynöknek titulálta.

Kapcsolódó tartalom

Az M1 Híradó beszámolója szerint Szabó Tímea rágalmazásért feljelentést tett, Karácsony Gergely pedig próbálta elbagatellizálni az ügyet. Anonymus egy hete újabb videóval jelentkezett. Akkor azt közölte, hogy mintegy tízórányi vágatlan hanganyagot juttat el a hatóságoknak. A Városháza tervezett eladásának ügyében a rendőrség jelenleg befolyással üzérkedés, csalás, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.