Reggeltől hajnalig gondoskodnak az ünnepi hangulatról a közmédia rádiócsatornái

Lendületes zenei válogatások traptől a csárdásig, humoros magánszámok és persze a több mint 35 éve elmaradhatatlan rádiókabaré is garancia arra, hogy a rádióhallgatók pezsgő hangulatban töltik majd az év utolsó napját.

Pezsgős beszélgetésekkel várja a hallgatókat e napon a Kossuth Rádió is már 13 órától. A Buborék a pohárban című műsorban a nézők megismerhetik a magyar pezsgőkészítés történelmét, és megtudhatják miként használja fel a gasztronómia ezt a különleges italt. Nincs szilveszter Rádiókabaré nélkül. A Kossuth Rádió hagyományos évzáró műsora 1985 óta hallható.

Idén szilveszterkor két adással is várják a hallgatókat, 18 órától egyórás, a közelmúlt szilveszteri pillanataiból összeállított válogatással készülnek. 21 órától pedig a közel három órán át tartó szilveszteri Rádiókabaré következik, egészen az éjféli gongütésig. A két kabaré között szilveszteri operett parádéval készülnek a hallgatóknak. A műsorban olyan legendás előadók énekelnek mint Honthy Hanna, Rátonyi Róbert, Latabár Kálmán és Feleki Kamill.

A Bartók Rádióban a Muzsikáló Délután jelentkezik különkiadással, 15 órától ifj. Bazsinka József műsorvezető és vendégei várják a hallgatókat, majd 22:25-től az Éjszakai jazzklub szilveszteri adásával búcsúztatják az óévet.

A Dankó Rádióban már reggel 8 órakor elkezdődik a reggeli házibuli Tarnai Kiss Lászlóval és vendégeivel. Dócs Péter, Kalina Enikő, Blaskó Bernadett, Csuti Csaba, Nemes Ildikó élő produkciókkal is szórakoztatja a hallgatókat. A 12:30-kor kezdődő Jó ebédhez szól a nóta is szilveszteri hangulatban telik. Az este pezsgését a 23 órakor kezdődő Parno Graszt koncerttel fokozza a rádió, éjfél után pedig lendületes magyar- és cigánynóták, csárdások diktálják az újévi tempót.

A Petőfi Rádió is lendületes zenékkel várja hallgatóit szilveszterkor, amelynek legújabb elektronikus zenei mixműsora, a Petőfi Elektrik egy ünnepi különkiadással jelentkezik. December 31-én 18 órától másnap hajnalig a műsor rezidens DJ-i hozzák el az elmúlt év legnagyobb klub- és fesztiválzenéit, pörgetik a jobbnál jobb mixeket.

Az ország elismert lemezlovasai és producerei az általuk képviselt stílusokból válogatnak, így lesz trap, hip-hop, rnb, disco, drum and bass, house, techno és future sounds is. Érkezik Yeromos, Izil, DJ Gozth, Ian Autorun, JumoDaddy, Peter Sharp, valamint Sanfranciscobeat & Gabor Kraft is saját zenei mixükkel.

A címlapfotó illusztráció.