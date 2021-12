(Fotó: koronavirus.gov.hu)

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 106 531 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 107 420 főre csökkent. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 342-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 262 698 fő, közülük 5 978 673 fő már a második, 3 170 694 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi felvételére. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 27-30. 8-18 óra között

December 31. péntek 8-16 óra között

Január 1. szombat 8-16 óra között

Időpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu

