Mutatjuk, a kórházi oltópontok ünnepi nyitva tartását

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapon)

A beoltottak száma 6 257 771 fő, közülük 5 973 555 fő már a második, 3 161 930 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 3005 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 249 694 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 009 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 097 628 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 113 057 főre csökkent. 3854 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, hazánkban eddig 68 omikron esetet igazoltak, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi felvételére. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 27-30. 8-18 óra között

December 31. péntek 8-16 óra között

Január 1. szombat 8-16 óra között

Időpontfoglalás IDE kattintva.

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció IDE kattintva.