Kásler Miklós: Januártól húsz százalékos béremelést kapnak a kulturális dolgozók

Megbecsüljük a kulturális dolgozókat, januártól húsz százalékkal emeljük a fizetésüket – mondta a kormány közösségi oldalán Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője.

Kásler Miklós szerint a béremelés célja az, hogy elősegítse az eredményes kulturális feladatellátást és támogassa a kultúrában dolgozók pályán tartását. Mindemellett segíti, hogy a fiatalok olyan életpályát, olyan hivatást találjanak a kultúrában, amely nem csak munkahelyet, de célt is biztosít.

Kásler Miklós szerint Magyarország kormánya kiemelt feladatként tekint a kultúra megerősítésére, ezt bizonyítja az, hogy a kulturális célú beruházások a GDP-hez viszonyított arányát tekintve Magyarország negyedik éve az első helyen van az Európai Unió tagállamai között.

„Örömömre szolgál, hogy a kormány elismerését ezzel a nagymértékű béremeléssel is kifejezhetjük” – mondta a kormány közösségi oldalán az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője.

Januártól másoknak is nő a fizetése

A bölcsődékben, a szociális ágazatban, valamint a közszférában dolgozók bére is húsz százalékkal emelkedik, a pedagógusok, a rendőrök és a katonák pedig tízszázalékos fizetésemelést kapnak. Utóbbiak továbbá hathavi fegyverpénzt is hazavihetnek, de százezer forintra emelkedik a közmunkások fizetése is.

S miközben a 25 évnél fiatalabbaknak az idei esztendőtől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, a gyermekeket nevelő szülők február 15-ig az átlagbér összegéig visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, a nyugdíjasok pedig visszakapják a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjukat.

Ráadásul a minimálbér kétszázezer forintra emelkedik, ami magával húzza a táppénz, az álláskeresési járadék és a gyed összegét is.

A címlapfotó illusztráció.